Sallai Rolandot szombaton rögtön mély vízbe dobhatja új klubja José Mourinho együttese ellen

Sallai Roland a török átigazolási időszak zárónapján, szeptember 13-án szinte teljesen váratlanul a török Galatasaray-hoz igazolt. A magyar labdarúgó-válogatottban eddig 54-szer pályára lépett támadó 6 millió euró fejében csatlakozott a török rekordbajnok keretéhez, és minden valószínűség szerint azért kellett ennyire gyorsan a Galatának, mert a balszélső posztja megüresedett, amikor a közönségkedvenc Kerem Aktürkoglut augusztusban eladták a Benficának.

Sallai négy éves szerződést kötött az elmúlt két évben egyaránt bajnoki címet nyerő Galatasaray-jal, amely többek közt a Napolival Scudettót nyert 100 millió euróértékű Victor Osimhennel erősítette keretét, és a nemzetközi porondon szeretne minél nagyobb sikereket elérni. A Magyar Nemzet szerint lehetséges, hogy Sallainak nem kell sokat várnia a bemutatkozásra, és már a szombaton 19 órakor kezdődő bajnoki meccsen debütálhat a Galata együttesében - mégpedig a José Mourinho vezette Fenerbachce ellen.

Sallai eddig két meccset is a lelátóról nézhetett, a leigazolása másnapján újdonsült csapattársai a pályán köszöntötték, miután 5-0-ra győztek a Rizespor ellen, kedden pedig a Gazientepet verték meg 3-1-re, de mivel az egy korábbról elhalasztott mérkőzés pótlása volt, a magyar szélső nem játszhatott. Így viszont a José Mourinho vezette Fenerbahce ellen mutatkozhat be.

Sallai Roland itt még a lelátóról nézte a Galata mecsét, szombaton már páláyra is léphet új együttesében

Forrás: Abdulhamid Hosbas / AFP

A két nagy rivális mérkőzése mindig izgalmas, és ez most sem lesz másként, hiszen a Fenerbachce az előző két idényben épp a Galatasaray mögött lett második a bajnoki verseny végén. A török szuperliga állása szerint pedig most is ugyanez az állás; a Galata az első ötből öt győzelemmel, 15 ponttal, a Fener pedig a második szintén veretlenül, de a négy győzelem mellé egy Göztepe elleni ikszet begyűjtve.

A Magyar Nemzet szerint nagyjából egyenlő erők küzdelméről van szó, arra a tabella állása mellett más tényezők is rámutatnak. A Galatasaray keretértéke 288 millió euró, ami klubtörténeti csúcs, de a Fenerbahce sincs ettől messze a maga 231 millió eurós játékosanyagával, miközben a harmadik legnagyobb török klub, a Besiktas jócskán lemaradva, 136 millióval követi a két isztambuli gigászt. Mindkét klub keretében vannak igazi sztárok is. A Galatasaray együttesében például Dries Mertens, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Michy Batshuay és Hakim Zijes, a Fenerbahcében pedig Dominik Livakovic, Fred, Dusan Tadics, és Edin Dzeko.