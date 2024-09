Mohamed Szalah olyan bejelentést tett, amitől Szoboszlai és a Liverpool-tábor is nagyon szomorú lett

Nyitókép: Facebook/Liverpool FC

Szenzációsan kezdte az új idényt a Liverpool és Mohamed Szalah. Mindhárom bajnoki mérkőzését kapott gól nélkül megnyerte az angol bajnokságban Arne Slot csapata, amely az Ipswich és a Brentford ellen 2-0-ra, vasárnap a Manchester United otthonában 3-0-ra győzött. Az egyiptomi szélső támadó eddig 3 gólnál és 3 gólpassznál jár, ő lett a meccs embere is az Old Traffordon, ahol 1+2-vel zárt. A legutóbbi 7 MU elleni találkozón összesen 10 gólt szerzett. A szokásos örömszavakon túl egy némileg váratlan kijelentéssel rukkolt ki. Erről a híres transzferguru, Fabrizio Romano is beszámolt.