Magyar válogatott labdarúgóval erősített az Újpest

Nyitókép: Újpest FC

Újpesten a szurkolók körében már hónapok óta szóbeszéd tárgya volt, hogy Fiola Attila a Megyeri úton folytatja pályafutását. A drukkerek azt pletykálták, hogy már az előző bajnokság vége előtt elkészült az 59-szeres magyar válogatott futballista szerződéstervezete, amit csak most írt alá. A klub a közösségi oldalán hétfőn jelentette be a hátvéd leigazolását.

„Rutinjával és stabilitásával tovább szilárdítja az újpesti védelmet, és további rotációs lehetőséget biztosít Bartosz Grzelak számára.

A pályán kívül is vezéregyéniség, így fiatal játékosainknak iránymutatást, sőt, a teljes öltöző számára még nagyobb elkötelezettséget hoz” – fogalmaztak a hivatalos weboldalukon közzétett közleményükben az újpestiek.

A három Európa-bajnokságon is játszó Fiola Attila 2016-tól szerepelt Székesfehérváron, ám a nyáron lejárt a szerződése a Fehérvár FC-nél, ahol nem hosszabbítottak vele, vagy ő nem akart maradni, ezt nem tudni. Fiola Újpesten újra együtt dolgozhat a Vidi volt vezetőedzőjével, Bartosz Grzelakkal – írja a Nemzeti Sport –, ez is befolyásolhatta a döntését. Fiola a negyedik olyan labdarúgó, Bese Barnabás, Gergényi Bence és Mamoudou Karamoko mellett, aki tavasszal még Fehérvárott futballozott, de követte a csapat távozó vezetőedzőjét Újpestre. A futballistával nagyot húzhatnak a lilák, igazi vezér csatlakozott a kerethez, aki a pályán és azon kívül is meghatározó szerepet tölthet be, arról nem is beszélve, hogy a mentalitása, a töretlen győzni akarása miatt egyhamar a közönség egyik kedvencévé válhat.

Amúgy az Újpest kerete rendesen kicserélődött a nyáron az új tulajdonos, a Mol beszállásával.

A már említettek mellet az érkezők névsora hosszú: Babós Levente (Puskás Akadémia), Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Fran Brodic (horvát, Dinamo Zagreb), Dénes Adrián (Fiorentina), André Duarte (portugál, NK Osijek), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Joao Nunes (portugál, Casa Pia), Tom Lacoux (francia, Bordeaux) és Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőkövesd) mellett az utánpótlásból felkerült és profi szerződést kapott Dékei Márk és Simon Balázs.