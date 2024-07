Nyitókép: Képernyőkép / Magyar Nemzet

„A labdarúgó Európa-bajnokság árnyékában javában zajlik az olimpiai felkészülés, ám esélylatolgatások, bizakodó nyilatkozatok helyett egyelőre inkább két sértett klasszis történetétől zajos a sportsajtó. Kozák Danuta és Decsi Tamás esete különböző, a tanulságot tekintve viszont nagyon is hasonló. Kozák Danuta ügye végre kezdett nyugvópontra jutni, mígnem a múlt héten Lucz Dóra drámai kinyilatkoztatása lehelt bele ismét életet.

»És a szövetség továbbra is ennek az edzőnek teljesíti az akaratát. Hogy lehet, hogy egy ilyen ügyet 2024-ben így eltussolnak mindenféle következmények nélkül? Mármint a bántalmazóra nézve, mert az áldozathibáztatás megy. És ez csak a jéghegy csúcsa…«

– a korábbi háromszoros Európa-bajnok kajakos – aki az olimpiára nem jutott ki – eme kommentár kíséretében osztotta meg Kozák Danuta közismert Facebook-bejegyzését, s a mondandóját angolul is megfogalmazta.

Lám, lám, tényleg szörnyűség, ami történt, hogy is léphetnénk túl rajta? A magyar sajtót megint csak elővette a kínzó lelkiismeret-furdalás, amit oknyomozással is lehetett volna enyhíteni. Néhány megjegyzés Lucz tirádájához. 1. A magyar és az angol szöveg nem egymás tükörfordítása: az »ennek az edzőnek« az angol változatban »alcoholic coach« alakban jelenik meg. A kettő nem ugyanaz. A már évek óta Németországban élő Lucz Dóra annyira azért nem bátor, hogy otthon is vállalja a sértés ódiumát. 2. Kozák Danuta posztja után először mindenki fizikai bántalmazással gyanúsította Csipes Ferencet, az ügy csak később szelídült verbális molesztálássá. Ha a hatszoros olimpiai bajnok nem fogalmaz nyilván szándékosan sejtelmesen, a Magyar Kajak-kenu Szövetség csupán trágár beszédért aligha függeszti fel az edzőt. Nem mindegy, hogy a sportból csinálunk woke-ot vagy a woke-ból sportot. 3. Csipkerózsika-álmából eszmélve Lucz Dóra miért éppen most szánta rá magát, hogy ő is véleményt nyilvánítson? Erre a legkönnyebb válaszolnunk.”