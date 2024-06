Mutatjuk, milyen gólokat lőttek a skótok a magyar kapuba Stuttgartban (VIDEÓ)

Nyitókép: Mandiner/P. Fülöp Gábor

Ahogy Németország ellen ezúttal is a stuttgarti stadion mellett található edzőközpontnál gyülekeznek a magyar szurkolók. A piros-fehér-zöld fanatikusokhoz csatlakoztak a skótok is, és teljes békében készülődnek a sorsdöntő mérkőzésre. Egy kisebb csoport kedélyesen elbeszélgetett a szigetországiakkal, akik Szoboszlai Dominikot méltatták. Nem tudni, a magyar csapatkapitány egyik méltó utódja itt van-e, mindenesetre az előmérkőzést elvesztettük. a gyerekek egykapuzós erőfelmérőjén gyors egymásutánban két skót gólt rögzítettünk, de láttunk magyar találatot is.

A lényeg, hogy a stadionban már a mieink legyenek eredményesebbek!