Ezekkel a meccsekkel folytatódik az EB – Anglia is bemutatkozik

Nyitókép: Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Vasárnap három meccsel folytatódik az EB, így délután három órakor Lengyelország és Hollandia, hatkor Szlovénia és Dánia, kilenckor pedig Anglia és Szerbia mérkőzik meg egymással.

Lengyelország-Horvátország

Mivel az UEFA Európa-bajnokságokon eddigi négy részvételük alkalmával csak egyszer jutottak túl a csoportkörön,

Lengyelország számára nem tűnnek kedvezőnek az előjelek a 2024-es tornára, ahol Ausztria, Franciaország és Hollandia csapataival kerültek a félelmetes D csoportba.

A lengyelek azonban bizakodhatnak, mivel Michał Probierz tavaly szeptemberi szövetségi kapitányi kinevezése óta nyolc mérkőzésen veretlenek maradtak (hat győzelem, két döntetlen) – írta meg az Eredmények.

Lengyelországnak higgadtnak kell maradnia Hollandia ellen is, mivel az utóbbi 12 egymás elleni találkozón nem sikerült győzniük (öt döntetlen, hét vereség). Probierz csapatában tapasztalt játékosok, mint Wojciech Szczęsny, Kamil Grosicki és Robert Lewandowski is szerepelnek, de az új tehetségek, például Nicola Zalewski és Jakub Kiwior fiatalos lendülete is hozzájárulhat a csapat sikeréhez.

Szlovénia-Dánia

A C csoport eseményei nagy érdeklődésre tartanak számot az Európa-bajnokságon, mivel itt szerepel a torna favoritja, Anglia. Mielőtt Harry Kane és csapata megkezdené a küzdelmeket Szerbia ellen, először Szlovénia és Dánia mérkőzik meg egymással.

A két csapat jól ismeri egymást, hiszen az Euro 2024 selejtezőjének H csoportjában már találkoztak.

Tavaly novemberben Dánia 2-1-es győzelmet aratott Szlovénia felett, amivel megszerezte csoportja első helyét. Mindkét csapat 22 ponttal végzett a selejtezők során, miután hét győzelmet, egy döntetlent és két vereséget könyvelhettek el.

Anglia-Szerbia

Szerbia nehéz, de megtisztelő feladat elé néz, hiszen az Európa-bajnokságot a fő favorit, Gareth Southgate vezette Anglia ellen kezdik. Az Euro 2020 ezüstérmese vegyes eredményekkel zárta a viharos felkészülési időszakot.

Óvatos optimizmusra adhat okot, hogy ebben az angol csapatban Európa legnagyobb tehetségei közül többen is szerepelnek,

például a kiemelkedő Jude Bellingham és a Bayern Münchenből érkező Harry Kane.