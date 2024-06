Elhányta magát a futam végén egy úszónk, Európa-bajnok a női gyorsváltó, Milák és Kós is döntős a vizes Eb-n

A fináléban Kovács mindent egy lapra feltéve indult meg, Telegdy szinte érthetetlen módon lemaradt a mezőnytől. Előbbi végül negyedikként csapott célba 1:56.13 perces idővel, Telegdy pedig nyolcadikként végzett 2:01.30-cal.

„Az úszásomról nem tudok mit mondani, fogalmam sincs, mi történt. Most semmi másra nem tudok gondolni csak arra, hogy kint vagyok az olimpián”

– mondta Telegdy.

„Ebben az iszonyatosan meleg vízben elképesztően nehéz volt, százig még jól is éreztem magam, de utána nem bírtam már annyira, és még így is közel voltam az egyéni csúcsomhoz” – nyilatkozta Kovács, aki szó szerint mindent kiadott magából, ugyanis a futam után hányt is. Az Eb-ezüstérmes versenyzőnek néhány nappal a dohai vb előtt volt egy combizomszakadása, ami miatt két hónapig nem tudott edzeni, ennek ellenére még az utolsó esély alkalmával is maximálisan odatette magát.

(MTI/Mandiner)