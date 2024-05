Sallai Roland: Fel kell kötnünk a gatyát!

Az elmúlt évekre visszatekintve úgy érzi sokkal profibb lett játékosként, és a Bundesliga már nem sok újat tud mutatni neki. Felicdézte, hogy amikor a Freiburghoz igazolt, megdöbbentette, hogy szinte minden játékos legalább egy órával az edzés előtt érkezik, a konditeremben kezd, majd a tréning után újabb egy órát töltetnek az edzőteremben. Korábbi csapatánál nem volt megszokott, hogy a labdarúgók ennyire tudatosan foglalkozzanak az izomzatukkal, a felkészülésre, a regenerációra, és a frissességre nem fordítottak ekkora hangsúlyt.

Úgy érzi nagyon sokat tanult Christian Streich vezetőedzőtől, bár viszonyukban voltak hullámvölgyek, most már megvan köztük az összhang.

„Az biztos, hogy neki köszönhetem, hogy a pályán és azon kívül is sokkal fegyelmezettebb lettem”

– mondta Streichről a magyar játékos.

Sallai Roland a jövőjére vonatkozó kérdésre jelen pillanatban nem akart válaszolni, de elmondta, hogy az Európa-bajnokságot követően már szívesen beszél majd a témáról. a róla szóló átigazolási híreket rendszerint nem olvassa, legfeljebb olykor egyegy cikket, de a kommentek nem érdeklik.

„Mindenkinek joga van a saját véleményéhez, de én próbálok a saját teljesítményemre koncentrálni, és arra, hogy minden nap túlszárnyaljam a tegnapi önmagamat”

– mondja.

Azzal kapcsolatban, hogy mire lehet képes a magyar labdarúgó-válogatott a németországi Eb-n, úgy fogalmazott, „Az utóbbi években megmutattuk, hogy valami nagy dolgot is véghezvihetünk a mostani Eb-n – mondom ezt úgy, hogy már a csoportban is nagyon nehéz meccsek várnak ránk. Éppen ezért nem szeretném, ha bárki azt gondolná, hogy simán tovább kell jutnunk ebből a négyesből. Nehéz lesz, de a játékosokban és a szakmai stábban is megvan a kellő profizmus ahhoz, hogy bejussunk a nyolcaddöntőbe. Csalóka, mert a német válogatotton kívül egyik ellenfél sem tartozik a világ legszűkebb elitjébe, de így is fel kell kötnünk a gatyánkat”.

Úgy véli, a jelenlegi nemzeti együttes sokkal egységesebbek mint a 3 évvel ezelőtti, és a pályán kívül is összetartóbbak lettek.

„Ezt a fajta pozitív értelemben vett lazaságot a meccsekre is át tudjuk menteni, ezért érzem azt, hogy amikor hazamegyek a válogatotthoz, olyan, mintha egy nagy családhoz érkeznék. Ez évekkel ezelőtt még nem így volt, de mostanra tényleg ez a helyzet!”

– teszi hozzá Sallai Roland, aki a nyári kontinens viadalon is mindenképp szeretne minél több gólt szerezni.