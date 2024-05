Beszélni sem akar Marco Rossiról egykori hű segítője

Nyitókép: Universitatea Craiova/Facebook

Régi kapcsolat volt az övék, Rossi és Costantino még Olaszországból ismerte egymást. Aztán az élet úgy hozta, hogy az utóbbi az előbbinek lett a pályaedzője a Budapest Honvédnál, majd a felvidéki DAC-hoz és a magyar válogatotthoz is követte honfitársát. Costantino időközben az MTK-nál lett vezetőedző. Ekkor a nemzeti csapattól el kellett jönnie, ám aztán a kék-fehéreknél sem maradt sokáig, kilenc meccs után kirúgták, amit máig nem ért. A hírek szerint nem éppen a legjobb hangulatban vált el Marco Rossitól, amikor a 2021-es Eb előtt aláírt az MTK-hoz.

Ez egy olyan dolog, amelyről nem akarok beszélni. Mégpedig azért, mert nem jó a helyzetem Rossival.

Az volt a megfelelő pillanat a váltásra, hogy vezetőedző lehessek. Az Európa-bajnokság után távozni akartam, és ez egy olyan döntés volt, amit már hónapokkal az MTK-s lehetőség előtt meghoztam. A válogatottal kötött szerződésemben volt egy olyan záradék, hogy szabadon távozhatok, én pedig már tudtam, hogy az Eb után így lesz. Úgy gondoltam, elég volt. Három év a válogatottban és három év segédedzőként klubszinten, itt volt az ideje, hogy a saját lábamra álljak. A döntésemet pedig nem bántam meg. Egyébként úgy gondolom, hogy a válogatott jelenleg sokkal erősebb, mint akkor volt. Sokkal több tehetséges játékosa van most, mint korábban” – nyilatkozta Giovanni Costantino az NB1.hu-nak.

A román élvonalban szereplő Universitatea Craiova 1948 tavaly októberben szerződtette Costantinót, ám február végén már ki is rúgta a vezetőedzőt. A 39 esztendős olasz szakember előtt kilenc másik edző is dolgozott már a szezonban. Tehát tíz szakvezető az egész bajnokság alatt.

„Én voltam az, aki a legtovább maradt, és aki a legtöbb pontot szerezte. Jól éreztem magam a Craiovánál, a szurkolók nagyon szerettek, és a játékosokkal is nagyon jó volt a kapcsolatom. De az elnök döntései miatt véget ért ez a kaland is. Az elnök úgy gondolta, hogy az edzőváltás megold mindent. A távozásom után két és fél hónappal később tudtak újra bajnokit nyerni. Szóval, nem éppen egy fantasztikus döntés volt a klub részéről, hogy elküldtek. A csapat a táblázat közepén tanyázott, most pedig egy ponttal van a kiesőzóna felett. Nagyon hasonló történet ez, mint ami az MTK-nál megesett velem” – véli az edző, aki most munkanélküli. Mint elárulta, jelenleg Európában utazgat, és igyekszem minél több edzést megnézni. Most például Brightonban tartózkodik, s a Premier League-ben szereplő csapat egyik edzésén járt.