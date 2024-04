Real Madrid – Manchester City: ez valakinek nagyon fog fájni!

Nyitókép: Facebook/Real Madrid CF

Modern klasszikus – így is nevezi a Real Madrid – Manchester City párosítást a labdarúgó Bajnokok Ligájában az európai szövetség (UEFA). Nem véletlenül, hiszen a rekordgyőztes és az aktuális címvédő az elmúlt években felejthetetlen mérkőzésekkel örvendeztette meg a szurkolókat világszerte. Volt, hogy a Királyiak fordítottak a csodával határos módon, tavaly pedig az elődöntőben az angolok szó szerint kiütötték a spanyolokat (4-0).

Forma, előzmények

Nehéz lenne megjósolni a mostani párharcuk végkimenetelét, számos érv szól az egyik és a másik mellett is. A Real Madrid biztosan vezeti a spanyol bajnokságot, a City csak a harmadik Angliában, igaz egyetlen pontra van az Arsenal – Liverpool kettőst. Az angolok idén is három trófeát nyerhetnek, még versenyben vannak az FA Kupában (az elődöntőben a Chelsea-t fogadja), Bellinghamék korábban elvéreztek a városi rivális Atletico Madrid otthonában. Ami a formájukat illeti, a Real nem volt túl meggyőző a Lipcsével szemben, az idegenbeli 1-0 után a hazai 1-1-gyel a tűzzel játszott, és majdnem meg is éget Willi Orbánék ellen. Haalandék a Premier League-ben nem bírtak az Arsenallal (0-0), pedig az élre állhattak volna. A dán bajnok Kobenhavnnel szemben viszont könyörtelennek bizonyultak (3-1,3-1), ősszel a csoportkörben a Lipcsét oda-vissza verték.

Edzői várakozások

Vihar előtti csend – a szakvezetők szokásos kötelező sajtótájékoztatóin nyoma sem volt feszültségnek, holott mindkét fél tudja: az egyik a végén hoppon marad, a másik a BL legfőbb esélyesévé lép majd elő. Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője ugyanakkor nem tagadta, van benne drukk.

„Még mindig nagyon ideges vagyok a nagy meccsek előtt a mérkőzés előtti órákban. A szenvedés a munka része, és ez tart életben. Olyan ez nekem, mint az üzemanyag” – árulta el az olasz tréner, aki arról is beszélt, mi dönthet a döntőnek is beillő párharc első, madridi összecsapásán.

„A mentális oldal nagyon fontos lesz kedden.

Fejben és fizikailag is nagyon jól felkészültünk, és magabiztosan megyünk a mérkőzésre.

Minden bizonnyal elég minőségi csapatunk van ahhoz, hogy felvegyük a versenyt.”

Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere az Ancelotti elleni tíz találkozójából hatszor nyert, egy döntetlen mellett háromszor az olasz tréner került ki győztesen. A két gigász sorozatban a harmadik BL-szezonban csap össze.

Kicsit olyan ez, mint egy hagyomány, három egymást követő évben a BL királyai ellen játszunk. Bellingham hatása óriási, ez egy más csapat, mint a tavalyi szezonban. Az angol játékos befolyása nyilvánvaló, meg kell fejteni, hogy hogyan történt ez. A Real Madriddal szembenézni mindig kemény kihívás, ezt senki sem tagadhatja. A Real kivételes klub, és a BL-ben a korábbi tapasztalatainak köszönhetően sok mindenre nagy ráhatása van” – idézi Pep Guardiolát a Nemzeti Sport az uefa.com alapján.

Összeállítások, hiányzók

A legnagyobb sztárok bevethetőek mindkét oldalon. Vinícius próbára teheti Lewist, a túloldalon a hétvégén triplázó Fodennel gyűlhet meg Carvajalék baja. A nem éppen robosztus középcsatár, Rodrygo egyszer már kivégezte a City-t, ugyanakkor Erling Haalandot egy éve mindkét találkozón semlegesítették Rüdigerék. Persze voltak mások, akik gólokat lőttek: De Bruyne, Akanji, Alvarez és a duplázó Bernardo Silva... A spanyoloknál ismét megsérült az első számú kapus, Thibault Courtois, kérdés, az őt kiválóan helyettesítő Lunyin hogyan reagál egy ilyen hőfokú mérkőzésre. David Alaba sem áll Ancelotti rendelkezésre, Guardiola három védőjére nem számíthat (Aké, Walker, Gvardiol).

A várható kezdőtizenegyek az uefa.com szerint:

Real Madrid: Lunyin – Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy – Valverde, Kroos, Camavinga – Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo

Manchester City: Ederson – Lewis, Stones, Rúben Dias, Akanji – Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish – Haaland