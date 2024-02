Kész, itt a vége! Kylian Mbappé távozik a PSG-től, a Real Madrid tárt karokkal várja!

A hírek szerint a távozás konkrét feltételeiről még nem egyezett meg Kylian Mbappé és a PSG tulajdonosa, Nasszer Al-Kelaifi, de Európa több vezető hírportálja (a brit The Athletic, a francia RMC Sport, vagy éppen a spanyol Marca és AS) is megerősítette ezt az infót.

Ha Kylian Mpabbé nyáron távozik a Párizsból, egyből felmerül a kérdés: melyik sztárklubhoz ír alá? Nos, az előzetes hírek alapján nem vállalunk túl nagy kockázatot azzal, hogy a Real Madrid lesz a befutó.

Ugyanis Mbappé szerződtetése tulajdonképpen már

azóta terítéken van a madridiaknál, amióta Cristiano Ronaldo 2018 nyarán elhagyta a királyi klubot.

Nem véletlen, hogy a francia világsztár is gyakran emlegeti: szíve szerint csak és kizárólag a Blancókhoz szerződne. Mindezzel tökéletesen összecseng a királyi gárda elnöke, Florentino Pérez kijelentése: „a világ egyik legjobb futballistájának a világ legjobb klubjában a helye!”