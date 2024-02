Ez a siker receptje? Max Verstappen családja kísértetiesen hasonlít Szoboszlaiéra!

A magyarországi pályával kapcsolatban Max Verstappen a következőket mondta el: „A Hungaroring szerintem fantasztikus, már a Formula Renault-s korszakomban megszerettem! Máig visszajárok oda, és nemcsak a Forma-1-es hétvégéken, hanem máskor is próbálok mondjuk egy GT autóval körözni rajta, annyira technikás. Ha valaki fejlődni szeretne, akkor annak a mogyoródi pálya tökéletes helyszín. A középső szektorban, ha elhibázol egy kanyart, akkor a következő is ugrik. Nagyszerűen meg lehet ott érteni az egymásba fűződő kanyarok technikáját. Úgy gondolom, hogy ha gyors vagy a Hungaroringen, akkor mindenhol gyors vagy.”

Apja fia... Fotó: XPB

A 26 éves klasszis visszavonulása ugyan még távolinak tűnik, ám Max a jövőjéről is beszélt:

Az élet többről szól, mint sikeresnek lenni a Forma-1-ben. Szeretnék majd mást is csinálni, de jelenleg kizárólag az F1-re koncentrálok,

minél több futamot akarok nyerni és további sikereket elérni! Persze lazítani is szeretnék majd, és más célokat kitűzni. Ilyen például a fiatalabb generációk terelgetése a siker felé, amiben sokat segíthet, hogy rendszeresen szimulátorozok. Több lehetőségen gondolkozom, de a következő években még biztosan azon leszek, hogy a lehető legtöbbet kihozzam a Forma-1-es pályafutásomból! Nagyon nehéz lesz, de szeretnék az élen maradni. Csapatként azon leszünk, hogy sikerüljön!”

„A pályán riválisok vagyunk, de tiszteljük egymást" Fotó: m4Sport

Verstappen a Forma1-es pilóták egymással való viszonyába is bepillantást engedett: „A pályán riválisok vagyunk, le akarjuk győzni a másikat, de arra semmi ok, hogy a pályán kívül is hasonlóan viselkedjünk. Ehhez az is hozzájárul, hogy mostanra az én generációmból is sokan megérkeztek a Forma-1-be, akikkel már csak az azonos életkor miatt is könnyebben kijövünk.

Nálam az idősebbekkel sincs ez másképp, tiszteljük egymást és megpróbáljuk élvezni a közös időt, hiszen együtt utazzuk körbe a világot!”

Nyitókép, fotó: XPB

