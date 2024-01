Ez nem gyerekjáték! A 16 éves tini világbajnokot oktatva vb-döntős

Luke Littler 6-2-re legyőzte Rob Crosst a profi darts világbajnokság első elődöntőjében Londonban, az Alexandra Palace-ban. A 16 esztendős szupertehetség esélyt sem adott a 2018-as vb-győztesnek. A 33 éves Cross ugyan megnyerte az első szettet, ám Littler fordított. 3-1 után még szépített a világranglistán nyolcadikként jegyzett rutinos játékos, de az egészen magas színvonalon teljesítő trónkövetelő tükörsima győzelmet aratott. A világranglista 164. helyéről indult újonc számára elérhető közelségbe került a felnőtt világbajnoki cím!

Nem lassít, nem remeg meg a keze

Az is óriási szenzáció volt, hogy a legjobb 16 közé bejutott Luke Littler, akit a sportág legnagyobb legendája is méltatott. Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, elképesztő számokat produkált a korosztályos szinten a névjegyét már korábban letevő angol fiú. S mindezt még fokozta is azóta: kiejtette a korábbi világbajnok legendát, a holland Raymond van Barneveldet, majd 5-1-re gázolta el – az egyik nagy esélyes Gerwyn Price-t búcsúztató – Brendan Dolant. Mindezt úgy, hogy ritkán látható dobásokat produkált. Az elődöntőben sem adta alább, 106.05-ös körátlagot teljesített, 42-szer ért el 100 feletti pontszámot, 16-szor dobott maximális 180 pontot és a kiszállókat 47%-os hatékonysággal teljesítette. 149-es és 142-es végjátékot is megoldott három nyílból, s egyszer úgy dobott 132-t, hogy két bullal (a tábla közepén alig több mint egy centiméter átmérőjű kör eltalálásával) kezdett és zárt dupla 16-tal. Sokatmondó, hogy kivívta az összes ellenfele szimpátiáját – játékával és viselkedésével egyaránt. Rob Cross még meg is hajolt előtte.

„Őrület a vb-n minden meccsem, ez is az volt Nem is találom a szavakat. Rob sok sikert kívánt nekem a döntőre.

A vb előtt azt gondoltam, jó lenne egy meccset megnyerni. Ehhez képest a fináléba jutottam.

A karácsonyt otthon töltöttem a családommal, majd visszajöttem Londonba, és még mindig itt vagyok. Elképzelni sem tudom, hogy hová futhat ki ez az egész, ha esetleg nyerek... A felkészülésen biztos, nem változtatok, a döntő reggelén is sajtos omlettet eszem, ahogy mindig” – nyilatkozta jókedvűen Luke Littler a Sky Sportsnak.