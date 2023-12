Álom és álomhatár – Miről álmodik még egy magyar válogatott focista 33 esztendősen?

Elnyűhetetlen és még mindig előre lépne. Dibusz Dénes, a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott jelenlegi első számú kapusa az új esztendőben eléri az 500 mérkőzéses álomhatárt. A krisztusi korba lépett, posztjából és állapotából adódóan még hosszú éveken át a legmagasabb szinten bevethető labdarúgó kiváló esztendőt zárt. Egyúttal felettébb megterhelőt.

A pécsi szerepléseit is beleszámolva 493 felnőtt tétmérkőzésnél (356 NB I-esnél) jár a szurkolók körében is népszerű „Dini”, aki 2014 óta a Fradi játékosa, gyakorlatilag a rekordbajnok zöld-fehérek újkori sikerkorszakának ikonikus alakja lett. 6-szoros magyar bajnok, 4-szeres kupagyőztes, a nemzetközi kupasorozatos rendszeres szereplője. Többek között Lionel Messivel és Cristiano Ronaldoval is farkasszemet nézett. Ebben a naptári évben például számításaink szerint 58-szor lépett pályára, ami nemzetközi mércével is kiemelkedő mutató. Mindössze 2 NB I-es találkozót és 2 MK-meccset mulasztott.

„Szép nagy számok. Most már 33 éves vagyok, bő évtizedes felnőtt pályafutás van mögöttem.

Tényleg nagyon sok mérkőzésen szerepeltem, azért remélem, még nem a végénél járok és még tudom gyarapítani a számokat.

A Fradival és a válogatottal is még nagyobb sikereket szeretnék elérni az elkövetkezendő években” – fogalmazott a Mandiner felvetésére a kapus.

Budapest, 2023. november 19. Dibusz Dénes, a magyar válogatott kapusa (k) a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők tizedik, utolsó fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország - Montenegró mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én. A nemzeti együttes 3-1-re nyert, így csoportelsőként jutott ki a németországi Eb-re

MTI/Hegedüs Róbert

Dibusz Dénes védte 2023-ban mind a 10 fellépésén a Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar válogatott kapuját, kiválóan, közmegelégedésre. A megbízható teljesítményen túl káprázatos bravúrokkal járult hozzá például a szerbek oda-vissza legyőzéséhez, a Montenegró elleni egy akcióból bemutatott 4 védése – amely után trófeaként emelte a magasba a szurkolók felé a labdát mint zsákmányt – felejthetetlen. Eddig 34-szer szerepelt a nemzeti csapatban, amelyben 2014-ben Dárdai Pál irányítása alatt debütált és azóta minden évben legalább egyszer játszott is. Az eddigi rekordja a 2021-es 7 fellépés volt. A harmadik Európa-bajnokságára készül, ellenben először léphet ténylegesen pályára. Ez lenne a csúcs számára címeres mezben?

„Igen, nagyon nagyszerű dolog lenne! Ez volt az első olyan selejtező-sorozat, amelyen a legnagyobb részt vállaltam a kijutásból. Boldog lennék, ha pályára is léphetnék. Istenigazából sose gondoltam azt gyerekként, hogy akár csak két Eb-n is ott lehetek a keretben. Ez is felülmúlta a várakozásaimat, de ha már itt az esély, akkor az lenne az igazi, ha játszhatnék is a németországi tornán”

– mondta lapunknak.