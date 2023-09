Szerb szövetségi kapitány: Tiszteljük a magyar csapatot!

Dragan Sztojkovics, a szerb labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint igazi rangadó lesz csütörtökön a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzés.

Tiszteljük a magyar csapatot, látjuk azt a fejlődést, ami végbement az elmúlt években. Igazi rangadó lesz”

– jelentette ki a szerdai sajtótájékoztatón az 58 éves szakvezető, aki az MTI érdeklődésére bővebben is beszélt a magyar válogatottról. „Amióta Rossi megérkezett, eredményes játékrendszert alkalmaz, de a leglátványosabb, hogy ennek nyomán önbizalma lett a csapatának. Ez az egyik fő jellemző, ami régen hiányzott a magyar futballból. Elhiszik a játékosok, hogy meglepetést okozhatnak. Emellett olyan meghatározó labdarúgók szerepelnek a nemzeti együttesben, mint Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos vagy éppen Szalai Attila, előbbi vezéregyéniséggé vált, miközben a csapatszellem is kiemelkedő”.

Sztojkovics arról is beszélt, hogy nagyon elégedett a háromnapos felkészüléssel, mert tanítványai motiváltan érkeztek az ópazovai edzőközpontba. Úgy vélte, kellően kielemezték mind a saját játékukat, mind az ellenfélét, így offenzív és defenzív szempontból is készen áll a szerb válogatott. „Nagyon fontos, de nem kulcsfontosságú lesz a mérkőzés, mert utána még további 12 pontot lehet begyűjteni” – mondta Sztojkovics, aki kiemelte a 100. válogatottságához közelítő Dusan Tadicról, hogy még mindig ugyanazzal a motivációval ölti magára a címeres mezt, ami pedig nem könnyű ilyen hosszú pályafutás során.

A 99. válogatottságára készülő csapatkapitány ezzel kapcsolatban kifejtette, számára önmagában nem jelent sokat a centenárium, mert nem az számít, mennyit játszik valaki a válogatottban, hanem hogy mit tett a játékos a nemzeti együttesért. „Találkoztam Szalai Attilával, aki nagy nyomot hagyott Fenerbahcénál. Nagyon jó játékos, mindenki sajnálta, hogy elment” – beszélt a magyar védőről Tadic, aki éppen nyáron szerződött az isztambuli klubhoz. Így papíron néhány hétig csapattársak voltak, de nem játszottak együtt, mert Szalai végül a Hoffenheimhez távozott.

Tadic megemlítette Szoboszlait is, szerinte liverpooli szereplése hatással lesz az egész magyar futballra. Tadic szerint előzetesen is ez a két csapat tűnt a legerősebbnek a csoportban, az eddigi eredmények alapján ebben nincs változás. Leszögezte, a szerb válogatott most már szeretne végre kijutni a kontinensviadalra, amivel arra utalt, hogy legutóbb 2000-ben – még Jugoszláviaként – szerepelt Eb-n. „Most rajtunk a sor” – jelentette ki Tadic az Eb-ezüstérmes női röplabda-válogatott és a vb-elődöntős férfi kosárlabda-válogatott sikereire utalva. A hét pontjával éllovas magyar válogatott csütörtökön 20:45-től játszik Belgrádban a rosszabb gólkülönbséggel második szerbekkel. A zárt kapus találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

(MTI)

Nyitókép: ANDREJ ISAKOVIC / AFP