Duplázott a magyar befektetésösztönzés – interjú a HIPA vezetőjével (X)

A szakmában is nagy sikertörténet a hazai befektetésösztönzés, más is elismeri ezt?

A litván befektetésösztönzési ügynökség vezetője nemrég hazánk befektetésösztönzés-politikáját méltatva úgy fogalmazott, hogy Magyarország, nagyon agresszív befektetés-vonzó politikát folytat, külön támogatási alapokat hozva létre, amelyek a fejlett és átalakuló technológiákra koncentrálnak. Elijus Civilis, az Invest Lithuania állami befektetésösztönző ügynökség vezérigazgatója kitért arra is, hogy mennyire ambiciózus a magyar külpolitika, és mennyire számolt azzal, hogy jobb mindkét világot – keletet és nyugatot is – lefedni.

Milyen eredményt értünk el tavaly?

A 2022-es 6,5 milliárd euró helyett 13 milliárd eurós volt a tavalyi FDI-beáramlás, ráadásul nem is a legideálisabb nemzetközi környezetben történt. Az ismert geopolitikai, világgazdasági fejlemények, így például az utóbbi időszak deglobalizációs folyamatai okán az UNCTAD, illetve az OECD jelentése szerint 2022-ben és 2023 első hat hónapjában is jelentősen visszaesett a globális FDI-áramlás volumene. Világszinten a 2023. első félévi globális FDI-áramlás 30 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója, befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos / Fotó: HIPA

Ebben a jó eredményben a szegedi BYD beruházás benne van?

A 2023. december 22-én bejelentett szegedi BYD autógyár hatalmas – a szakértők által több milliárd eurósra becsült (a szerk.) – beruházása még nem is szerepel a 2023-as adatokban, azaz a 2024-es esztendőt is meglehetősen jó pozícióból indítjuk. A BYD befektetési döntése is jelzi, hogy a HIPA új stratégiájának a fókuszában az ország déli területeinek fejlesztése áll.

Hogyan működik ez a folyamat?

Egy ilyen óriási beruházást nagyon sok egyeztetés előz meg. A BYD esetén nem kevesebb mint 224 tárgyalási fordulón voltunk túl, miután a tavaly karácsony előtti bejelentés megtörtént. Szegeden a Pick Zrt. százhektáros területével együtt összesen egy háromszáz hektáros új ipari parkot alakított ki a Kormány. Éppen ezért konkrét helyszínt is tudtunk ajánlani a kínai autógyár legelső európai üzeméhez. Ám egy ilyen óriási beruházásért nemcsak a visegrádi négyek között folyik ádáz versengés, hanem sok esetben nyugat-európai és más hozzánk közel eső, Európai Unión kívüli országokkal is meg kell küzdenünk.

Hogyan alakult a működőtőke-befektetések összetétele az elmúlt években?

A keleti nyitás politikája egészen új szintre emelte a kínai, a koreai és más ázsiai befektetéseket. A tavalyi, említett 13 milliárd eurónyi FDI 82 százaléka ázsiai óriásvállalatokhoz köthető. Ez nem jelenti azt, hogy a nyugatról érkező vállalatok ne lennének ugyanolyan fontosak, hiszen a magyar gazdaságpolitika, illetve a keleti nyitás politikája sem arról szól, hogy elfordulnánk a nyugattól. Éppen ellenkezőleg: már csak földrajzi elhelyezkedésünknél fogva is ideális pont vagyunk a nyugati és a keleti gazdaságok közötti kapcsolatok erősítésére.

Milyen példát emelne ki e területen?

Érdemes megemlíteni a debreceni BMW-gyárat, amely mellé a bajor óriás egyik kiemelt akkumulátorbeszállítója, a kínai Eve Power érkezett 400 milliárd forintos beruházással. A kínai CATL energiatároló rendszereket gyártó óriásberuházás pedig szintén szorosan kapcsolódik a hazai járműipar átalakulásához, mivel ennek az ágazatnak az aktivitása jelentős szerepet játszik a kedvező FDI adatokban. Ám érdemes kiemelni a dél-koreai vállalatok Magyarországra irányuló beruházásokban betöltött szerepét is. 2019-ben, 2021-ben és 2022-ben a külföldi működőtőke-beáramlásból a legnagyobb részt a dél-koreai vállalatok itteni invesztíciói tették ki, és ebben jelentős szerepe volt – egyebek mellett – a Samsung SDI gödi üzemének. Most a BYD Szegedre érkező óriási autógyára került leginkább a reflektorfénybe, de fontos megemlíteni, hogy 2023-ban 209 pozitív befektetési döntés született a HIPA segítségével, és ezzel mintegy húszezer új munkahely jön létre, továbbá sok tíz ezer álláshely megtartása is megvalósulhat.

