Életmentő szülők: a súlyos sérülések elkerülésének egyszerű módszereit mutatják be a gyermekmentősök (X)

Gyermeked biztonsága a te felelősséged. Vagyis a leghatékonyabban úgy lehet életet menteni, ha megelőzzük a bajt – ez áll a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat új kampányának középpontjában. Nem kell különleges óvintézkedésekre gondolni: például a gyerekülés és a bukósisak megfelelő használatával rengeteget tehetünk. Az alapítvány új, a Magyar Fejlesztési Bank támogatásával létrehozott videósorozata azt mutatja be, hogyan kerülhetők el egyszerűen azok a súlyos sérülések, amelyek életveszélyhez, vagy tartós egészségkárosodáshoz vezethetnek.

A baleseti sérülés a vezető halálok az egyévesnél idősebb gyerekeknél a fejlett világban. Ráadásul minden balesetben elhunyt kisgyermekre négy olyan túlélő jut, aki maradandó károsodásoktól szenved élete végig – mondja Dr. Goschler Ádám, gyermekmentőorvos, csecsemő- és gyermek intenzív terápiás szakorvos, a „Gyermekmentő kézikönyv szülőknek” című, hiánypótló könyv társszerzője. Szerinte a súlyos, vagy halálos kimenetel szinte a legtöbb esetben megelőzhető volna néhány egyszerű szabály betartásával.

A kerékpározás közben szerzett agysérülések 90 százaléka megelőzhető a bukósisakkal. / Fotó: MFB Magyar Fejlesztési Bank

A bukósisak és a gyerekülés

Az alapítvány új, „Életmentő Szülők: Mit tegyünk, hogy elkerüljük a gyermekbaleseteket?” című videósorozatában azt mutatja be, milyen egyszerű óvintézkedésekkel kerülhetők el azok a súlyos sérülések, amelyek életveszélyhez, vagy tartós egészségkárosodáshoz vezethetnek. Az alig négy és fél perces videók olyan élethelyzeteket mutatnak be, amelyekben a gyerekek életveszélyes sérüléseinek elkerülése érdekében a szülőknek néhány alapvető és egyszerű szabályt kell betartani. Ilyen a biciklizéskor a bukósisak, illetve autóban a gyerekülés használata, de szó van arról is, miért és – főleg hogyan – kell elkerülni a kisbabák rázását.

A videókból nem csak megtanulhatjuk, miért fontos a bukósisak, vagy a gyerekülés, de azt is megtudhatjuk, hogyan kell megfelelő biztonsági felszerelést választani, mire kell figyelni a vásárláskor, és miként kell ezeket az eszközöket használni. Vagy éppen azt, hogyan kerülheti el a kimerültséget a fiatal szülő, és előzhet meg ezzel is szörnyű tragédiákat.

MIT TEGYÜNK? Nézd meg a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat videóit, itt: NE RÁZD A GYEREKEDET! A csecsemők megnyugtatása néha nehéz, a szülők olykor elveszítik a türelmüket, és megrázzák a gyereket. A rázással azonban a szülő akaratlanul életveszélyes sérülést okozhat: az agyállomány zúzódhat, és ez idegrendszeri sérülést okoz, vaksághoz, bénuláshoz, értelmi fogyatékossághoz vezethet!

A gyermekmentők tanácsa: Nem szégyen, ha elfáradtál, s úgy érzed, nem bírod tovább - kérj segítséget! SISAKOT FEL! Minden harmadik orvoshoz forduló gyermeknél a fej is sérült. A súlyos koponyasérülés idegrendszeri károsodást, bénulást, rokkantságot okoz. A kerékpározás közben szerzett agysérülések 90 százaléka megelőzhető a bukósisakkal. A sisakot mindig hordani kell! Bicikli, snowboard, síelés, rollerezés és görkorcsolyázás közben elengedhetetlen.

A gyermekmentők tanácsa: Olyan sisakot vegyél, ami sérülésmentes és nem régi; méretében most jó, nem nagyobb (ne olyat, amibe majd később belenő). Olvasd el alaposan a használati útmutatót! Állítsd be gondosan, úgy, hogy ne lötyögjön, ne álljon csálén! Tanítsd meg a gyereknek a helyes használatot! Jó példát kell mutatni és a szülő koponyáját is kell védeni, hogy legyen, aki felneveli a gyereket - te is hordj fejvédőt! BIZTONSÁGBAN AZ ÚTON! A baleseti sérülés a vezető halálok az egy évesnél idősebb gyerekeknél a fejlett világban. Ráadásul minden balesetben elhunyt kisgyermekre négy olyan túlélő jut, aki maradandó károsodásoktól szenved élete végig. Ezért szükséges megfelelő gyerekülés gondos használata minden úton.

A gyermekmentők tanácsa: A gyerekülés nem mindig passzol az autóhoz, olyat válassz, ami oda illik, nem mozog az ülésen, jól be lehet szerelni! Amíg tud és belefér, a gyerek olyan biztonsági ülésben utazzon, ami menetiránynak háttal szerelhető be. Miután ezt kinövi, a következő fokozat kell, amiben szintén van saját ötpontos biztonsági öv, háttámla, oldaltámaszok és állítható fejtámasz, nyakvédelem. Az ülések beszerelését pontosan el kell sajátítani, érdemes előre begyakorolni.

Negyed évszázados tapasztalat

A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány mentőegységei a szervezet 1999-es alapítása óta közel 60 ezer bajba jutott, beteg vagy balesetet szenvedett gyermek helyszíni ellátását végezték el. Az Országos Mentőszolgálat kötelékében a gyermekmentő kocsik az ország három régiójában, Budapesten, Miskolcon és Debrecenben sietnek a gyermekek segítségére. A szervezet a csaknem negyedévszázados munkatapasztalatait a speciális szaktudás oktatójaként is megosztja. Orvosi szakkönyv kiadása, magas színvonalú szakmai kongresszusok megrendezése mellett a szakdolgozóknak és szülőknek is tartanak továbbképzéseket, de készítettek a youtube-on bárki számára elérhető oktató videókat, és hiánypótló, a szülőknek, pedagógusoknak szóló részletes kézikönyvet is a gyermekmentésről.

A Te felelősséged!

„Gyermeked biztonsága a te felelősséged!” – üzeni a videósorozat ugyanazt a filozófiát követve, mint amit oktató, tájékoztató tevékenységében eddig megvalósított a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat. Tapasztalatból tudják, milyen sok múlik a beteg vagy bajba jutott gyermekek mellett lévők - szülők, rokonok, pedagógusok, felügyelő személyek – felkészültségén, az időben megkezdett újraélesztésen, vagy a beteg elsődleges állapotfelmérésén, a szakszerű segítségkérésen, és az egyszerű, de sokszor életmentő beavatkozások elvégzésén. A felkészültség mellett azonban ugyanúgy fontos a szülők, gyerekfelügyelők felelősségvállalása is: a balesetek elkerülése, körültekintő, szabálykövető magatartással, és a súlyos, életveszélyes helyzetek kialakulásának megelőzése a megfelelő óvintézkedések betartásával.

Példamutató elkötelezettség

A videósorozat elkészítését – ugyanúgy, ahogyan a szervezet képzési programját, vagy a korábbi oktató videók, illetve a kézikönyv megjelentetését – a Magyar Fejlesztési Bank támogatta. Milassin Levente, az MFB Marketing és Kommunikációs igazgatója szerint a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány a mindennapi működésével, a gyermekek mentése iránti elkötelezettségével is példát mutat. A hosszú távú és eredményes kapcsolat fenntartása, és az alapítvány társadalmilag rendkívül hasznos kezdeményezéseinek felkarolása ezért nem is lehet kérdés a bank számára. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk a videók elkészítéséhez. Ismét olyan tartalom jött létre a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány és az MFB együttműködése révén, amely valódi segítséget jelent minden szülőnek, és megóvja a gyermekek életét. - tette hozzá Milassin Levente.

(X)

Fotók: MFB Magyar Fejlesztési Bank