Komplett gardrób őszre – hol keressünk divatos ruhákat a szezonra? (X)

Jó ötlet az ősz betoppanásának apropóján kicsit ráncba szedni a ruhás szekrény tartalmát? Nagyon is! Viszont általában az ilyen jellegű nézelődések azzal a konklúzióval zárulnak, hogy elengedhetetlen a frissítés, a vásárlás, mégpedig lehetőleg minél előbb. Semmi gond – ez a helyzet is könnyedén orvosolható, ha akad egy biztos forrás, ahol az új modellek felfedezhetőek.

Honnan és mit?

Ez a két legfontosabb kérdés a témában. Egyrészt, hogy melyik az a forrás, ami megbízható, és ami olyan feltételeket biztosít a vásárláshoz, ami vevőösztönző? A válasz a Bolf.hu. Az oldalon az őszre hangolt kollekciók várják a csodálókat, és persze a vásárlókat. A megbízhatóság nem pusztán azt jelenti, hogy a megrendelés gyorsan házhoz ér, vagy hogy az árak pénztárcakímélőek, bár tagadhatatlan, hogy ezek fajsúlyos pozitívumok. Viszont említést követel a minőség, ami a megbízhatóságból következik. A prémium kategóriás ruhadarabok tartósak, bírják a gyűrődést, és természetesen stílusosak. A jelenlegi év aktuális szezonjának megfelelő divat stílusjegyeit testesítik meg. Vagyis, ha megérik a gardróbcsere gondolata, akkor semmi sem akadályozhatja meg a megvalósítást. A „mit” kérdésre már kicsit nehezebb pár mondatban válaszolni, de azért megkíséreljük alaposan körbejárni a témát.

Milyen ruhadarabokat kíván az ősz?

Erre a felvetésre úgy tíz évvel ezelőtt még viszonylag egyszerű lett volna megfelelni. Az évszakok sokkal kiszámíthatóbbak voltak, azaz nagyjából előre sejthető volt, milyen időjárási körülmények lesznek az uralkodók. Ez mára teljesen átalakult. Nincsenek egységes, konkrét körvonalakkal leírható évszakok. Minden kicsit keverék. A télben ott rejtőzik a tavasz, olykor az ősz. A tavasz sokkal inkább nyárelő, míg a nyár néha meglepően zord arcát is mutathatja. Az ősz sem egyszerű. Benne van a tél ígérete, viszont sokszor, különösen szeptemberben olyan, mintha még augusztust írnánk. Ebben a helyzetben lehetetlenség három-négyféle ruhaneműre korlátozni az őszre szánt szetteket.

Egyrészt érdemes elől hagyni a nyári ruhákat: rövid nadrágot, trikót, pólót és lábbeliket, azaz papucsot, sportcipőt, szandált. Másrészt az őszi ruhákat is úgy célszerű összeválogatni, hogy általuk a réteges öltözködés is megvalósíthatóvá váljon. Vékony pulóverek és nadrágok, aztán mellények, vastagabb pulcsik, esetleg melegítők, és természetesen az átmeneti dzsekik felhozatalát is ildomos szemügyre venni. Dzsekiből minimum két különböző típus dukál az őszi gardróbba. Az egyik a legendás farmer, aminek szépsége nem igényel promóciót, ráadásul ha kell, óv a csípős szélrohamok ellen is, tehát a funkcionalitását sem érheti csorba. Aztán a tipikus széldzseki, ami lehetőleg vízhatlan is egyben, szintén nem hiányozhat a ruhatárból, mert az ősz nagyon sokszor csapadékos, szeles, esős arcát mutatja akár heteken át. Azaz erre a forgatókönyvre is taktikus lépés felkészülni a be- és elázás elkerülésének érdekében.

Ami a színeket illeti: megéri az élénkebb árnyalatokat is fontolóra venni. A bordó például gyönyörű, egyúttal tipikus őszi árnyalat, ami határozottan vonzó fellépést biztosít. De természetesen a kék, a fekete és a szürke színvariációk sem nélkülözhetőek.

Fotó: freepik