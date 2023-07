Valóban (csak) a genetika határozza meg a testalkatunkat? (X)

Sokak szájából hallhatjuk a panaszt, miszerint bármennyire is odafigyelnek a mindennapokban, mégsem haladnak a súlyvesztéssel, az izmosodással vagy éppen a szálkásodással. Ők általában a genetikájukra fogják, hogy nem érnek el elég gyorsan sikereket – de mennyi ennek a valóságalapja? Valóban ez az, ami elsősorban meghatározza a testalkatunkat, és hogy mennyire tudunk azon változtatni?

A génállomány szerepe

Ha bármikor összehasonlítottuk a testalkatunkat a szüleinkével, vagy megnéztünk egy testvérpárt, akik ugyanolyan magasak és szikárak – vagy bármilyen más testalkati tulajdonságokon osztoznak –, akkor számunkra már nem is kérdés, hogy mennyire fontos a genetika ilyen téren (is). Közismert, hogy gének felelősek a hajunk vagy éppen a szemünk színéért, de azt már kevesebben tudják, hogy számos egyéb testi faktort is meghatároznak.

A genetika felelős ugyanis azért is, hogy hol halmozdónak fel rajtunk zsírpárnák, hogy az alma vagy éppen a körte típusba tartozunk-e. A tudósok – a jelenlegi tudásanyagra támaszkodva – úgy becsülik, hogy egy ember magassága, súlya és testalkat-típusa 80%-ban függ a génjeitől. Ezen felül érdemes megjegyezni, hogy egy, a BMC Biology című folyóiratban közzétett tanulmány szerint az anyától örökölt Grb10 gén korlátozza a növekedést és segíti elő a karcsúság megtartását, míg az apától származó Dlk1 gén épp ennek az ellenkezőjén „dolgozik”: fokozza a növekedést és a zsírlerakódást is elősegíti.

Ez tehát azt jelenti, hogy a genetikailag meghatározott tényezők vannak túlsúlyban. Ám ezek mellett nekünk is van lehetőségünk – 20%-nyi mindenképpen – arra, hogy változtassunk az adottságainkon. Nézzük, hogyan!

Egyéb faktorok

Azok, akik szerencsés géneket örököltek, mindenképpen jobb helyzetben vannak: lehet, hogy bármit esznek, mégsem híznak, de az is előfordulhat, hogy valakin már heti 1-2 edzés is hamar meglátszik. Ugyanakkor azoknak, akik nem jártak ennyire jól, keményebben kell dolgozniuk az álomalak eléréséért: a helyes életmód mellett lehet, hogy be kell vetniük különböző zsírégető termékeket vagy egyéb étrend-kiegészítőket. A következőkben sorra vesszük, hogy a genetika mellett mi mindenre kell még odafigyelni, ha formálni szeretnénk a testünket!

80-20

A testmozgás és a helyes étkezés esetén is egy 80-20-as felosztással szembesülhetünk: a jelenlegi elképzelés szerint, ha szeretnénk elérni egy ideális testalkatot, annak kialakításában 20%-ban van szerepe a testmozgásnak és 80%-ban az étkezésnek. Ilyen téren a szokásainkat pedig annak megfelelően kell alakítanunk, hogy milyen céljaink vannak.

Irányított táplálkozás

Az egészséges étkezés mindenki számára létkérdés, mindegy, hogy milyen alkattal rendelkezik. Ha viszont valamilyen konkrét célt szeretnénk elérni, akkor érdemes valamilyen speciális diétát követni. Például, ha izmosodni szeretnénk, akkor célszerű minél több fehérjét fogyasztani, esetleg kreatin szedésével fokozni a sikereinket. Amennyiben pedig a célunk a fogyás, oda kell figyelnünk a kalóriadeficitre – vagyis hogy több kalóriát égessünk el egy nap, mint amennyit beviszünk.

De bármilyen utat is kövessünk, egy valamit mindig vegyünk figyelembe: csak olyan táplálkozási mintát kövessünk, ami egészséges, ami jót tesz nekünk és amit hosszú távon is képesek vagyunk fenntartani. Azzal sosem lőhetünk félre, ha sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk, ha valamilyen sovány fehérjét választunk az étkezéseinkben és ha előnyben részesítjük a teljes kiőrlésű szénhidrátokat, valamint a jó zsírokat.

Tudatos edzések

A táplálkozás mellett tehát a testmozgás is számít, ha nem is olyan nagy mértékben. Ha kitűztünk valamilyen célt, nézzünk utána, hogy ahhoz mely mozgásformák segítenek hozzá minket a legkönnyebben! A fent már említett izomfejlesztést például a súlyemelésre épülő edzésekkel a legkönnyebb támogatni, míg a fogyáshoz a karidóedzéseken át vezet az út. Amennyiben bizonytalanok vagyunk, keressünk fel egy személyi edzőt, aki segíthet nekünk ebben!

Egyéb választások

A testalkatot számos más, életmódbeli döntés is befolyásolja. Ilyen például az, hogy mennyire figyelünk oda a napi vízbevitelre, hogy rendszeresen pihentetően alszunk-e, hogy mennyit stresszelünk, hogy dohányzunk-e vagy éppen hogy gyakran fogyasztunk-e alkoholt. Az egészséges döntések persze nemcsak az alkatunk miatt annyira lényegesek, hanem az életminőségünk miatt is.

Ne adjuk fel!

Lehet, hogy minket nem áldott meg a sors a legjobb génekkel, de ez nem jelenti azt, hogy ne érhetnénk el a kitűzött céljainkat – amennyiben azok ésszerűek és egészségesek. Dolgozzunk keményebben, inspirálódjunk a nehézségekből, és mutassuk meg, hogy mi is képesek vagyunk rá!

