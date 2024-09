Nagy ugrás a turizmusban

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője.

Erős nyarat zárt a hazai turizmus ágazata. Az augusztusi adatok alapján a vendégek száma 11,3, míg a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal haladta meg a megelőző évi szintjét. Az utolsó nyári hónapban az ágazat bővüléséért egyformán volt felelős a belföldi és a külföldi turizmus. Az előbbi esetében a vendégéjszakák terén 3,7, míg a vendégszám tekintetében 9,2 százalékos növekedést regisztrált a KSH. Ez azt jelzi, hogy érdemben csökkent az utazás átlagos hossza, amely tendencia a megelőző hónapokban is megfigyelhető volt.

Ez az utazási szokások átalakulását mutatja, a változékony időjárás mellett sok család gondolhatja úgy, hogy egy hosszabb nyaralás helyett inkább több alkalommal, rövidebb időre mozdul ki, elkerülve ezzel, hogy a rossz időjárás elrontsa a nyaralási élményt. De az egyre elterjedtebb, utolsó pillanatos foglalások is a rövidebb nyaralásoknak kedveznek. Ezzel együtt is látható, hogy

a reálbérek emelkedése támogatja a belföldi turizmust, ugyanakkor ezzel párhuzamosan külföldre is egyre többet utaznak a magyarok.

Fokozatos helyreállás a Covid óta

A rövidülő átlagos utazási idő a külföldi vendégforgalom esetében is megfigyelhető, itt amíg a vendégéjszakák száma 3,5 százalékkal nőtt, addig a vendégforgalom 14-gyel. Ezen szegmens esetében is az utazási szokások átalakulása emelendő ki, amely egy nemzetközi folyamat a koronavírus-járvány következtében, de a koncertturizmus felfutása is a rövidebb szállásidő irányába hat. A külföldi vendégszám növekedésében továbbra is a koronavírus-járvány utáni fokozatos helyreállást érdemes kiemelni, itt még mindig van tér a 2019-es számok elérésére, de hazánk turisztikai adottságait és nemzetközi összevetésben a kedvező árfekvését is meg kell említeni.

Augusztusban a külföldi vendégéjszakák számának bővülését elsősorban a magánszálláshelyek hozták, a kereskedelmi szálláshelyeken csak kismértékű emelkedés következett be, míg a régiók közül Észak-Amerikát, Ázsiát és kisebb mértékben Európát kell kiemelni.

Európán belül az Olaszországból és Spanyolországból érkezők körében nőtt legnagyobb mértékben a vendégéjszakák száma, e két ország esetében a rendkívül meleg és száraz időjárás elől menekülhettek a lakosok a kedvezőbb klímájú területekre.

A főváros húzta a növekedést

Turisztikai régiók szerint augusztusban elsősorban Budapest húzta az ágazat teljesítményét, itt a vendégéjszakák száma egy év alatt 9 százalékkal nőtt, átlag feletti bővülést emellett Tokaj és Nyíregyháza, miközben átlagosat a Balaton és Szeged és térsége ért el. Ezzel szemben Győr–Pannonhalma, Mátra–Bükk vagy Pécs–Villány térsége a vendégéjszakák számának csökkenését tapasztalta, ez a 3 régió az év első 8 hónapját tekintve kevéssé tudott profitálni a turisztikai ágazat felfutásából, miközben Budapest még inkább kiemelkedik.