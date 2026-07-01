Elhunyt Csernus Mariann

Életének 98. évében meghalt Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze – jelentette be a Magyar Színház a Facebook-oldalán.

Csernus Mariann több mint hetven esztendőn át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát. A Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000-től, a névváltoztatás után is a Pesti Magyar Színház társulati tagja maradt, 93 évesen szerepelt például Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában, „amelynek emléke örökre része marad színházunk történetének”. A magyar költészet iránti elkötelezettsége, legendás önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia pedig már eleve felejthetetlenné teszik a nevét.