Elhunyt Csernus Mariann

Meghalt Scherer Péter
Kedd délelőtt hunyt el a közkedvelt színész.
A 98. életévében meghalt Kossuth-díjas színésznő hivatástudatával nemzedékek számára mutatta az utat.
Életének 98. évében meghalt Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze – jelentette be a Magyar Színház a Facebook-oldalán.
Csernus Mariann több mint hetven esztendőn át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát. A Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000-től, a névváltoztatás után is a Pesti Magyar Színház társulati tagja maradt, 93 évesen szerepelt például Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában, „amelynek emléke örökre része marad színházunk történetének”. A magyar költészet iránti elkötelezettsége, legendás önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia pedig már eleve felejthetetlenné teszik a nevét.
„Csernus Mariann személyében nem csupán kivételes színművészt veszítettünk el, hanem olyan alkotót, aki egész életével bizonyította, hogy a színpad iránti szeretet valóban egy életre szóló hivatás” – olvasható még a bejegyzésben.
Nyitókép: Károli Gáspár: Vizsolyi Biblia 2.0. – Csernus Mariann estje, 2023 (Bethlen Téri Színház/Facebook)