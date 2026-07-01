Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
pesti magyar színház csernus mariann színésznő meghalt

Elhunyt Csernus Mariann

2026. július 01. 15:44

A 98. életévében meghalt Kossuth-díjas színésznő hivatástudatával nemzedékek számára mutatta az utat.

2026. július 01. 15:44
null

Életének 98. évében meghalt Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze – jelentette be a Magyar Színház a Facebook-oldalán.

Csernus Mariann több mint hetven esztendőn át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát. A Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000-től, a névváltoztatás után is a Pesti Magyar Színház társulati tagja maradt, 93 évesen szerepelt például Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában, „amelynek emléke örökre része marad színházunk történetének”. A magyar költészet iránti elkötelezettsége, legendás önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia pedig már eleve felejthetetlenné teszik a nevét.

Csernus Mariann személyében nem csupán kivételes színművészt veszítettünk el, hanem olyan alkotót, aki egész életével bizonyította, hogy a színpad iránti szeretet valóban egy életre szóló hivatás” – olvasható még a bejegyzésben. 

 

Nyitókép: Károli Gáspár: Vizsolyi Biblia 2.0. – Csernus Mariann estje, 2023 (Bethlen Téri Színház/Facebook)
 

 