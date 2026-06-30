Minden, ami a szellem ellenében működik, halálos

Mostanában Thomas Bernhard Kioltás című regényét olvasom. Valamikor már olvastam, a megjelenése idején, húsz évvel ezelőtt. Bernhardról nem könnyű megfeledkezni, és amióta a Fagy című első regényével találkoztam, nem is feledkeztem meg róla sosem. Alkat dolga, de akit megtalál ez a hang, azt valószínűleg soha nem fogja elereszteni. Éjszakánként olvasom, néhány oldalt haladok csak vele, de ennél több nem is javallott Bernhardból egy szuszra. Monomániás, ismétlődésekre épülő, végtelen mondataival hamar beszippant,

de ha túl sokáig olvasom, már csak a mondatmélyi zsongás marad belőle, amibe viszont hamar belealszom.

Mert Bernhard valójában nem is ír, hanem zenél. A jobban sikerült magyar fordításokon át is jön ez a zenélés, a kevésbé sikerülteken sajnos kevésbé jön át. A Fagy című első regényét (és aztán még ezt-azt) Tandori Dezső fordította, és Tandori zsenialitása képes volt megragadni ezt a zenei réteget. Hiába, ő egyúttal nagy költő is volt. És mások – Adamik Lajos, Szijj Ferenc, Halasi Zoltán vagy Györffy Miklós – is képesek voltak Bernhard magas szintű magyarítására.