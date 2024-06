Magyar zászló, leomló fal, animált nők és hard rock – ezek a skorpiók ismét odaszúrtak

Ezek az öreg skorpiók nagyot szúrnak

A Coming Home-os indítást számos dal, gitár- és dobszóló, rockos pózerkedés követte, nem beszélve olyanokról, mint a I'm Leaving You, a Bad Boys Running Wild, a Send Me an Angel, a Wind of Change, a Big City Lights, a Still Loving You és a durva szexuális töltettel rendelkező Rock You Like a Hurricane.

Klaus nagypapásan mosolygott, ahogy Matthias Jabs, de mindenkiről elmondható, hogy miközben bejárják és uralják a színpad minden szegletét, lerí róluk a zene, a műfaj és a közönség szeretete. A legfiatalabb, 60 éves, göteborgi Mikkey Dee pedig csak úgy püföli a bőrt rendíthetetlenül – szinte már várnám, hogy az At the Gates vonuljon fel mellé a színpadra.

De egyébként is. Hard rock ide vagy oda, a rockpapák úgy nyomják, hogy néha a balladák ellenére könnyedén, erőlködés nélkül mozdulnak át kőkemény metalba. Akár négyen is, gitárral felszerelkezve állnak a színpadon (a Coast to Coast zseniális volt), az pedig gyorsan nyilvánvalóvá válik, hogy a Rammsteinnak is volt honnan tanulnia a menetelős tempót és a feszes, kőkemény gitárriffelést.

Egyszerűen hihetetlen, hogy átlagosan hetven felett milyen energiák vannak ezekben az emberekben. E mellé jön a panoráma – akár magyar trikolórral a kivetítőn –, a megborzongató Wind of Change-nél a leomló fal látványával, mely olyan sokakat választott el egymástól. De gyakoriak a vonzó idomokkal ellátott, animált táncoslányok – amiben persze eleve ott a rock 'n' roll életérzés esszenciája –, speciális fények és háttérelemek, sőt Klaus a magyar zászlóba is örömmel beburkolja magát.