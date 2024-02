Új hagyományokat kell teremteni a magyar konyhában – Mautner Zsófi a Mandinernek

Főzőnőnek szokta nevezni magát, pedig gasztro­bloggerként, gasztroszakíróként, műsorvezetőként ismeri az ország. Miért a szokatlan névválasztás?

A főzőnő egy gyűjtőnév, amely kifejezi a szerteágazó tevékenységemet. Gasztrobloggerként kezdtem, de a digitális közeg mostanra olyan sokat változott, hogy a gasztroblog mint műfaj valójában megszűnt. Bár a mai napig írom a blogomat, már nem ez a fő munkám – inkább receptadatbázisként funkcio­nál, és egy olyan felület, ahol a saját hangomon tudok szólni, általam szabályozott terjedelemben. A főzőnő kellőképpen utal a főzés fizikai töltetére, amiről sokszor nem beszélünk – márpedig van egy kemény fizikai része, gondoljunk csak a bevásárlásra, cipekedésre, szeletelésre, mosogatásra. Ezenkívül a női töltet, vagyis a gondoskodás, az etetés is megjelenik benne.

Ki kell találni új magyar klasszikus ételeket”

Ez a fajta családellátó, háztartásvezető szerep azonban most teljesen más megítélés alá esik, mint korábban.

Tény, hogy megváltozott az életünk ritmusa, a szerepek is átalakultak. A nők korábban főállásban vezették a háztartást, gondozták a veteményest, ez teljes értékű munkakörnek felelt meg. Hála Istennek, most már sok férfi is beszáll a háztartásvezetésbe, a főzés pedig kimondottan vonzó és divatos lett a körükben is. Több olyan családot ismerek, ahol bár a mindennapi háztartásról, a család etetéséről a feleség gondoskodik, a főzés a férfiak asztala.