Tíz esemény, ami alaposan felbolygatta a hazai kulturális életet 2023-ban

Demeter Szilárd októberben jelentette be, hogy újraindul a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatói tisztségéért. Az újraindulását azzal indokolta, hogy 2019-ben megfogalmazott terveit nem tudta teljes mértékben megvalósítani. Szerinte ebben a Covid-járvány és az energiaválság, az orosz-ukrán, valamint a nemrégiben kirobbant a közel-keleti háború is nagy szerepet játszott. Az ellenzéki sajtó persze egyből a volt igazgató bukásáról cikkezett, végül egyedüli pályázóként újabb öt évre Demeter Szilárd maradt a PIM élén. „Ahogy vártam, a belső információáramlás természetes következményeként menetrendszerűen elindultak mindenféle pletykák, nerológiai megfejtések selyemzsinórokról, belháborúkról, nagysúlyú ellenfelekről, a meggyengülésemről, a szokásos konteóburjánzás. Hagytam, hadd burjánozzanak a névtelen forrásokból származó, »biztos információkon« alapuló megfejtések. Egyrészt azért, hogy a konjuktúrabarátok békén hagyjanak, és ez be is jött. Másrészt azért, hogy a vélt vagy valós ellenfeleim/ellenségeim kijöjjenek a fényre. Egy részük ki is állt a magára irányított zseblámpafénybe, nem mintha fontosak lennének, de nem véletlenül sorolok neveket: ilyenek, mint Krusovszky Dénes, aki a Magyar Narancsban fogadatlan életrajzírómként pont annyira erőtlen és unalmas, mint regényíróként, vagy a HVG kultúrkomiszárja – Hamvay?, azt hiszem, így hívják –, aki, sajnos, buta, ezért számomra érdektelen cikkekben támadott, mások viszont a médium miatt hisznek neki, a népszavásokat, 444-eseket, magyarhangosokat stb. már nem is néztem, csak a napi sajtószemle miatt tudok róluk” – kommentálta újrázását Demeter lapunknak.