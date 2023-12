Gigabírsággal fenyegeti az Európai Bizottság a pornóoldalakat

2023. december 21. 19:36

Kiskorúak is látogatják az oldalaikat, amelyeken erőszakos tartalmak is láthatóak a kellő szűrés hiányában, egyszóval Brüsszel most odalép nekik.

2023. december 21. 19:36

A megregulázandó közösségimédia-óriások mellett a pornóoldalak is az Európai Bizottság látókörébe kerültek: Európa három legnagyobb pornóweboldalának – a Pornhubnak, az Xvideosnak és a Stripchatnek – 2024 áprilisában kell megkezdenie a káros tartalmak elleni fellépést, különben az új európai tartalommoderálási szabályok értelmében hatalmas bírságot kell fizetniük – írta meg a brüsszeli Politico. Az oldalak a maguk nemében igazi nagypályás játékosok, havi átlagosan 45 millió európai felhasználót szolgálnak ki felnőtt tartalmakkal. Ágaskodó ambícióikat azonban az Európai Unió digitális tartalomszolgáltatásokra vonatkozó törvénye lohaszthatja le: ennek ugyanis része az illegális és káros tartalmak elleni küzdelemre vonatkozó extra kötelezettség-csomag, aminek elmulasztása esetén globális forgalmuk 6 százalékát is bukhatják. Ilyen illegális tartalmak például a gyermekekkel folytatott szexuális visszaélés, vagy éppen az érintettek engedélye nélkül feltöltött tartalmak, ahogyan a látogatók életkorának tényleges ellenőrzése. Bár a Bizottság áprilisban csaknem húsz, látogatószám alapján nézve óriásplatformot jelölt ki külön ellenőrzésre mint a Facebook, az Instagram vagy épp az Amazon; a pornóoldalak eddig próbáltak kibújni az ellenőrzés alól, mondván, nem érik el a havi látogatási küszöböt, ami felett hatályos lenne rájuk nézve a jogszabály; ez most cáfolódott. Nem mellesleg mindez jókora pénzügyi befektetést is jelent majd az érintett oldalaknak; a Pornhubra például 2019-ben 169 évnyi videóanyagot töltöttek fel.

*** Nyitóképünk illusztráció. Fotó: VSC / AFP

