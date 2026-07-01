Újabb történelmi csapásról tett bejelentést Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij tájékoztatott arról is, hogy a Penzai területen „az ukrán fegyverek elérték” az orosz hadiipari komplexum egyik stratégiai létesítményét, amely rakétarendszerekhez szükséges alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. „Az orosz megszállók ezeket a rakétákat használják a településeink elleni támadásokhoz. A létesítmény a frontvonaltól mintegy 600 kilométerre van” – emelte ki az ukrán elnök. Zelenszkij elmondta, hogy

naponta hajtanak végre mélységi csapásokat, és ez teljes mértékben igazságos válasz mindarra, amit Oroszország Ukrajnával szemben tesz.

„Békére van szükség, és ezt az orosz vezetésnek is fel kell ismernie. Oroszországnak le kell zárnia ezt a háborút, és az orosz vezetésnek minden lehetősége megvan erre. Köszönöm minden ukrán katonának, aki gondoskodik arról, hogy nagy hatótávolságú fegyvereink pontosan célba találjanak” – fűzte hozzá az elnök.