Újabb történelmi csapásról tett bejelentést Zelenszkij

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Az ukrán erők másodszor mértek csapást Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyártójára, az ufai olajfinomítóra, amely a frontvonaltól több mint 1300 kilométerre van – közölte Volodimir Zelenszkij.
Volodimir Zelenszkij tájékoztatott arról is, hogy a Penzai területen „az ukrán fegyverek elérték” az orosz hadiipari komplexum egyik stratégiai létesítményét, amely rakétarendszerekhez szükséges alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. „Az orosz megszállók ezeket a rakétákat használják a településeink elleni támadásokhoz. A létesítmény a frontvonaltól mintegy 600 kilométerre van” – emelte ki az ukrán elnök. Zelenszkij elmondta, hogy
naponta hajtanak végre mélységi csapásokat, és ez teljes mértékben igazságos válasz mindarra, amit Oroszország Ukrajnával szemben tesz.
„Békére van szükség, és ezt az orosz vezetésnek is fel kell ismernie. Oroszországnak le kell zárnia ezt a háborút, és az orosz vezetésnek minden lehetősége megvan erre. Köszönöm minden ukrán katonának, aki gondoskodik arról, hogy nagy hatótávolságú fegyvereink pontosan célba találjanak” – fűzte hozzá az elnök.
Volodimir Zelenszkij június 25-én is hírt adott hasonlóan sikeres ukrán támadásokról, a Krasznodari területen lévő Poltavszkaja olajtároló, valamint az ufai Basnyefty-Ufanaftohim és Basnyefty-Novojl olajfinomítók elleniekről – idézte fel az Ukrinform hírügynökség. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közben arról számolt be, hogy drónjai csapást mértek az orosz megszállás alatti Krímben, a Szaki településnél lévő katonai repülőtér hangárjaira, amelyekben orosz vadászgépek álltak. Az első információk szerint a támadás időpontjában két hangárban egy Szu-30 és egy Szu-30SZM típusú vadászgép állt. A támadást követően tűz ütött ki az egyik hangárban, ami arra utal, hogy a célpontot sikeresen megsemmisítették – közölte az SZBU.
Mihajlo Fedorov védelmi miniszter közös sajtótájékoztatót tartott szerdán a kijevi látogatáson tartózkodó Pal Jonson svéd védelmi miniszterrel, és ezen kijelentette, hogy Ukrajna Meteor rakétákat is kap Svédországtól a Gripen vadászgépekkel együtt. Közölte, hogy Ukrajna ezeket a rakétákat megújítandó légvédelmi rendszere egyik kulcsfontosságú elemének tekinti, és azon fáradozik, hogy növelje a rendelkezésre álló rakéták számát.
Ezenkívül Ukrajna német támogatással nagy értékű szerződést kötött több száz PAC-2 és PAC-3 elfogó rakéta beszerzésére, amelyeknek a leszállítása jövőre kezdődik el –
tette hozzá Fedorov.
A dél-ukrajnai Herszon megye hatóságai közölték, hogy Herszon városban orosz dróntámadás ért egy menetrend szerinti autóbuszt, és ebben életét vesztette két ember – az egyik egy 18 éves lány –, tízen pedig megsérültek. Az orosz csapatok egy belvárosi épületet is drónnal támadtak. A támadásban egy nő meghalt, többen megsérültek – tudatta a megyei ügyészség.
Vitalij Kim, a déli Mikolajiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy reggel az orosz erők Sahíd típusú drónnal csapást mértek egy vállalat telephelyére a régióban, és a támadásban egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek. A közép-ukrajnai Poltava közelében egy orosz rakéta becsapódását rögzítették az egyik vállalat telephelyén, ott két ember sebesült meg – fogalmazott Vitalij Gyakivnics, a megye kormányzója. A katasztrófavédelmi szolgálat pedig arról számolt be, hogy a Donyeck megyei Kramatorszkban három ember megsérült egy lakónegyedet ért orosz légicsapásban.
Nyitókép: Vadim Ghirda