Ukrán történész: sok ukrán nagyon örült a német megszállóknak 1941-ben

Folytatódik a diplomáciai krízis Varsó és Kijev között a náci kollaboránsok miatt
A lengyelek forronganak, az ukránok terelnek.
Gyakori vád, hogy az ukránok örömmel üdvözölték a nácikat és együttműködtek velük, amire a mostani banderista nosztalgia is alaposan rájátszik; Jaroszláv Hricsák ukrán történész magyarázta el, hogy miért.
A német Die Weltnek adott interjút az ukrán történész, Jaroszláv Hricsák, aki igyekezett elmagyarázni, mi lehet az oka annak, hogy az ukrán fegyveres erők előszeretettel fordulnak a náci kollaboráns felkelő hadsereg szimbolikájához a mai napig.
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A lengyelek forronganak, az ukránok terelnek.
A mentségkeresés lényege az, hogy Hricsák szerint a közvélemény gyakran kihagyja a történetből a kontextust.
„Az ukránok az azt megelőző tíz évben előbb a Holodomort élték át, a Sztálin által előidézett éhínséget, milliónyi halottal. És néhány évvel később Sztálin Nagy Terrorját, ismét megszámlálhatatlanul sok halottal, letartóztatottal, deportálttal” – amihez képest a németekről élő emlékek igencsak pozitívnak tűntek. Mások egyéni érdekektől hajtva érezhették végre nyeregben magukat, „sok ember számára, különösen Kijevben, a német megszállás volt valószínűleg életük legboldogabb időszaka.”
A történész felidézi, hogy Noam Horzsavin kijevi zsidó származású költő visszaemlékezése szerint 1941-ben sok társa nem akart elmenekülni, mert számukra a németek az 1918-as németeket jelentették, és úgy vélték, a nácikról szóló híresztelések csak szovjet propaganda.
Ellenben szerinte ehhez képest viszonylag kevés ukrán működött együtt a nácikkal, szerinte a kollaboránsok száma alig negyedmillió, szemben a szovjet Vörös Hadseregben harcoló többmillió ukránnal.
Nytókép: THOMAS KIENZLE / AFP