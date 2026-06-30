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ukrán történész vörös hadsereg die welt

Ukrán történész: sok ukrán nagyon örült a német megszállóknak 1941-ben

2026. június 30. 10:33

Gyakori vád, hogy az ukránok örömmel üdvözölték a nácikat és együttműködtek velük, amire a mostani banderista nosztalgia is alaposan rájátszik; Jaroszláv Hricsák ukrán történész magyarázta el, hogy miért.

2026. június 30. 10:33
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A német Die Weltnek adott interjút az ukrán történész, Jaroszláv Hricsák, aki igyekezett elmagyarázni, mi lehet az oka annak, hogy az ukrán fegyveres erők előszeretettel fordulnak a náci kollaboráns felkelő hadsereg szimbolikájához a mai napig.

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A mentségkeresés lényege az, hogy Hricsák szerint a közvélemény gyakran kihagyja a történetből a kontextust.

„Az ukránok az azt megelőző tíz évben előbb a Holodomort élték át, a Sztálin által előidézett éhínséget, milliónyi halottal. És néhány évvel később Sztálin Nagy Terrorját, ismét megszámlálhatatlanul sok halottal, letartóztatottal, deportálttal” – amihez képest a németekről élő emlékek igencsak pozitívnak tűntek. Mások egyéni érdekektől hajtva érezhették végre nyeregben magukat, „sok ember számára, különösen Kijevben, a német megszállás volt valószínűleg életük legboldogabb időszaka.”

A történész felidézi, hogy Noam Horzsavin kijevi zsidó származású költő visszaemlékezése szerint 1941-ben sok társa nem akart elmenekülni, mert számukra a németek az 1918-as németeket jelentették, és úgy vélték, a nácikról szóló híresztelések csak szovjet propaganda.

 Ellenben szerinte ehhez képest viszonylag kevés ukrán működött együtt a nácikkal, szerinte a kollaboránsok száma alig negyedmillió, szemben a szovjet Vörös Hadseregben harcoló többmillió ukránnal.

Nytókép: THOMAS KIENZLE / AFP

Összesen 18 komment

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mindenOK
2026. június 30. 13:23
most is örülnének neki........................
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formaegy-2
2026. június 30. 13:13
Naná, hogy örültek, hiszen egy rohadt náci alvilági terrorista, maffia banda! Az, hogy borzalmas kínzások által mészárolták le e lengyel nőket, gyerekeket, öregeket mindent elmond. Ukrajna mindig is a világ legaljasabb náci, alvilági terrorista, maffia, gyilkos állama - jelen is a náci EU-s értékeket képviselik, amikor jelen megfenyegették M.o.-ot, és Lengyel.o.-ot!!!!
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zsocc44
2026. június 30. 13:06
Aha… tehát 1952-ig harcoltak a nemnáci ukranok, örömükben biztos… addigra sikerült kiirtani az utolsó nagyon boldog ukrant is… a holodomor az egész akkori SzU-t sújtotta, 3 durva hideg és száraz tél, 3 forró és száraz nyár, plusz a kolhoz tervgazdálkodás. Kazahsztánban több halottja volt, mint Ukrajnában… történész, aha, benderista hazudozó!
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satman1
2026. június 30. 12:10
Sztálinb a nácikkal való együttműködést (mint amilyen az Ukrán Nacionalisták Szervezete, az OUN, vagy az Ukrán Felkelő Hadsereg, az UPA tevékenysége volt) kollektív bűnként és a szovjet rendszer elleni egzisztenciális fenyegetésként kezelte. Több mint 200 000 ukránt deportáltak a Gulágra és tizezreket végeztek ki...
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