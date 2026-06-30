Ukrán történész: sok ukrán nagyon örült a német megszállóknak 1941-ben

„Az ukránok az azt megelőző tíz évben előbb a Holodomort élték át, a Sztálin által előidézett éhínséget, milliónyi halottal. És néhány évvel később Sztálin Nagy Terrorját, ismét megszámlálhatatlanul sok halottal, letartóztatottal, deportálttal” – amihez képest a németekről élő emlékek igencsak pozitívnak tűntek. Mások egyéni érdekektől hajtva érezhették végre nyeregben magukat, „sok ember számára, különösen Kijevben, a német megszállás volt valószínűleg életük legboldogabb időszaka.”

A történész felidézi, hogy Noam Horzsavin kijevi zsidó származású költő visszaemlékezése szerint 1941-ben sok társa nem akart elmenekülni, mert számukra a németek az 1918-as németeket jelentették, és úgy vélték, a nácikról szóló híresztelések csak szovjet propaganda.

Ellenben szerinte ehhez képest viszonylag kevés ukrán működött együtt a nácikkal, szerinte a kollaboránsok száma alig negyedmillió, szemben a szovjet Vörös Hadseregben harcoló többmillió ukránnal.