Nyugati balosok állnak ki az albániai tüntetések mellett, Ilaria Salis is felbukkant

Albánia „flamingó forradalma” kedden a tüntetők és a rendőrség közötti összecsapásokig jutott, egy nappal azután, hogy EP-képviselők érkeztek Tiranába, hogy támogatásukat fejezzék ki a mozgalom iránt. Hat embert tartóztattak le – írja a Politico.

A tiranai tüntetések egy hónapja tartanak. Eredetileg egy tervezett luxus-üdülőhelyet vettek célba egy érintetlen déli partvidéken, amely Donald Trump amerikai elnök vejéhez, Jared Kushnerhez köthető. Az elmúlt hónapban azonban a tüntetők a teljes kormány és az ellenzék lemondását, a beruházásokkal és a környezetvédelemmel kapcsolatos vitatott törvények hatályon kívül helyezését,