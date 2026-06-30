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Ilaria Salis tüntetés Albánia

Nyugati balosok állnak ki az albániai tüntetések mellett, Ilaria Salis is felbukkant

2026. június 30. 21:10

A magyarországi antifa botrányhős Ilaria Salis is megérkezett a „flamingó forradalom” támogatására.

2026. június 30. 21:10
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Albánia „flamingó forradalma” kedden a tüntetők és a rendőrség közötti összecsapásokig jutott, egy nappal azután, hogy EP-képviselők érkeztek Tiranába, hogy támogatásukat fejezzék ki a mozgalom iránt. Hat embert tartóztattak le – írja a Politico.

A tiranai tüntetések egy hónapja tartanak. Eredetileg egy tervezett luxus-üdülőhelyet vettek célba egy érintetlen déli partvidéken, amely Donald Trump amerikai elnök vejéhez, Jared Kushnerhez köthető. Az elmúlt hónapban azonban a tüntetők a teljes kormány és az ellenzék lemondását, a beruházásokkal és a környezetvédelemmel kapcsolatos vitatott törvények hatályon kívül helyezését, 

valamint egy technokrata kormány megalakítását is követelték.

Vasárnap Ilaria Salis olasz európai parlamenti képviselő vett részt a tüntetéseken, majd hétfőn Jutta Paulus német és Tineke Strik és Anna Strolenberg holland EP-képviselők követték őt – mindannyian a Zöldek képviselői. Salis, Paulus és Strik a tömeghez szólva dicsérték a mozgalmat és az albán népet, és a üdülőhelyi projekt leállítását követelték. „Úgy vélem, hogy a Flamingo tüntetéseknek mélyen európai, sőt talán globális jelentőségük van. Egy radikálisan eltérő fejlődési modell iránti népi igényt fejeznek ki – olyat, amely elutasítja a ragadozó kapitalizmust, és az embereket, a közösségeket és a környezetet helyezi előtérbe” – mondta Salis. Szerinte a tüntetések „figyelemre méltó példái a közösségi demokráciának a működésben”.

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A Politico beszámol arról is: kedden reggel mintegy 200 tüntető gyűlt össze a tiranai parlament előtt, amikor a törvényhozók megérkeztek a plenáris ülésre. A képviselők lemondását követelve néhányan tojásokat dobáltak a törvényhozók autóira. A rendőrök összegyűltek, hogy visszaszorítsák a tüntetőket, akadályozva egy újságírót a forgatásban. Szemtanúk szerint a helyszínen tartózkodók közül néhányan könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feszültség tovább fokozódott, amikor 

többen vizes palackokat és köveket dobáltak a parlament és a képviselők autói felé, ami további összecsapásokhoz, majd hat letartóztatáshoz vezetett.

A tüntetők tömege ezután a rendőrség főhadiszállásához vonult, hogy követeljék a foglyok szabadon bocsátását, és elítéljék a rendőrséget az általuk erőszakosnak nevezett taktikákért.

Az egyik letartóztatott Dritan Goxhaj volt, akit az albán kormány nyilvánosan azzal vádolt, hogy kapcsolatban áll az iráni rezsimmel. Őt egy másik tüntetővel együtt, néhány óra múlva szabadon engedték. A múlt héten egy koszovói állampolgárt, Igballe Hudutit 15 évre kitiltották Albániából, miután egy tüntetésen lefényképezték. Besfort Lamallari belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a döntés a bűnüldöző szervektől származó információkon alapul, és a „nemzetbiztonságot, a belbiztonságot és a közbiztonságot” fenyegető veszélyekre hivatkozott. 

Ez azután történt, hogy Edi Rama miniszterelnök többször is külföldi, főként Iránból érkező beavatkozásról beszélt a tüntetések kapcsán.

 

Fotó: Adnan Beci / AFP

Összesen 2 komment

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basti64
2026. június 30. 21:59
A tetejében Albániában az ex-komcsik kormányoznak. De ilyet még életemben nem hallottam: a teljes kormány és a teljes ellenzék monnyon Le! Anarchia az országokban, Anarchia a fejekben… Èn ötször voltam Albániában, elöször még a kökorszaki kommunizmus idején. Jó ismeröseim, barátaim vannak ott . És most megint szét akarják cseszni ezt a gyönyörü országot!
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sanya55-2
2026. június 30. 21:14
Szegény Albánok, jól megverik őket a komcsik és még nekik áll majd feljebb
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