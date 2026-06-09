Bizonyos szereplők mindent megtesznek, hogy a svájciak ne szavazzák meg a migráció megállítását

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A Svájci Néppárt azt szeretné elérni, hogy az ország lakossága 2050-ig ne haladja meg a 10 millió főt, miközben a vállalkozások és a szakszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a bevándorlási plafon munkaerőhiányt, exportkockázatokat és bérnyomást hozhat.
A svájci üzleti élet és a szakszervezetek ritkán látható egységben mozgósítanak a vasárnapi népszavazás előtt, amely a bevándorlás felső határának bevezetéséről dönthet. A kezdeményezést a jobboldali Svájci Néppárt, az SVP indította „Nem a 10 milliós Svájcra!” címmel, azzal a céllal, hogy az ország jelenleg 9,1 milliós lakossága 2050-ig ne lépje át a 10 milliót.
A párt szerint az intézkedésre az „elszabadult” bevándorlás miatt van szükség, amelyet a zsúfolt vonatoktól kezdve az emelkedő lakbéreken át a városok terjeszkedéséig számos társadalmi feszültség okaként nevez meg.
A kezdeményezés ellen ugyanakkor széles politikai és gazdasági ellenállás alakult ki, mivel a kormány, a parlament, a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek is komoly kockázatokat látnak benne. A nagy munkaadói érdekképviseletek és a szakszervezetek egyenesen „káoszkezdeményezésnek” nevezik a tervet, mert szerintük Svájc jólétének jelentős része olyan ágazatokon nyugszik, amelyek erősen függnek a külföldi munkaerőtől.
Az orvosi kutatás, az építőipar, az egészségügy és a szállodaipar is ide tartozik, utóbbiban Martin von Moos, a HotellerieSuisse vezetője szerint a munkavállalók több mint fele külföldi, ezért a kvótarendszer tovább mélyítené az amúgy is krónikus munkaerőhiányt.
A gazdasági aggodalmak másik része Svájc és az Európai Unió kapcsolatát érinti, különösen az 1999-es személyek szabad mozgásáról szóló megállapodást. Az EU Svájc legfontosabb kereskedelmi partnere, tavaly a svájci export több mint fele az uniós piacra ment, értéke meghaladta a 147 milliárd svájci frankot.
Pierre-Yves Bonvin, a Vionnazban működő Steiger textilipari gépgyártó vezetője szerint az európai piacra jutás létfontosságú, mert a vállalat teljes termelését az EU-ba exportálja. A cég negyven svájci alkalmazottjának több mint harmada külföldi állampolgár, és bár a mérnöki tervezéshez, gyártáshoz és összeszereléshez találnak szakembereket Svájcban, a gépek teszteléséhez és kalibrálásához szükséges tudást Franciaországból és Németországból kell pótolniuk.
A jobboldali SVP azzal érvel, hogy a javaslat nem zárná le teljesen az országot, hiszen évente körülbelül 40 ezer bevándorló érkezését továbbra is lehetővé tenné.
A vállalatvezetők szerint azonban ez messze nem lenne elég, ráadásul a kvóták elosztásánál várhatóan az egészségügy és az idősellátás élvezne elsőbbséget, az ipar pedig a sor végére kerülne. A szakszervezetek azért is támadják a kezdeményezést, mert szerintük az exportőrökre nehezedő nyomás végül termelésáthelyezéshez és svájci munkahelyek elvesztéséhez vezethet – véli az Euronews.
A kampány tétjét növeli, hogy bár a kezdeményezéssel szemben széles intézményi ellenállás áll, a közvélemény-kutatások szerint a vasárnapi szavazás szoros eredményt hozhat.
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Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP