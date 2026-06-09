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svájci néppárt svp nem a 10 milliós svájcra! svájc szakszervezetek bevándorlás

Bizonyos szereplők mindent megtesznek, hogy a svájciak ne szavazzák meg a migráció megállítását

2026. június 09. 10:36

A Svájci Néppárt azt szeretné elérni, hogy az ország lakossága 2050-ig ne haladja meg a 10 millió főt, miközben a vállalkozások és a szakszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a bevándorlási plafon munkaerőhiányt, exportkockázatokat és bérnyomást hozhat.

2026. június 09. 10:36
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A svájci üzleti élet és a szakszervezetek ritkán látható egységben mozgósítanak a vasárnapi népszavazás előtt, amely a bevándorlás felső határának bevezetéséről dönthet. A kezdeményezést a jobboldali Svájci Néppárt, az SVP indította „Nem a 10 milliós Svájcra!” címmel, azzal a céllal, hogy az ország jelenleg 9,1 milliós lakossága 2050-ig ne lépje át a 10 milliót. 

A párt szerint az intézkedésre az „elszabadult” bevándorlás miatt van szükség, amelyet a zsúfolt vonatoktól kezdve az emelkedő lakbéreken át a városok terjeszkedéséig számos társadalmi feszültség okaként nevez meg.

A kezdeményezés ellen ugyanakkor széles politikai és gazdasági ellenállás alakult ki, mivel a kormány, a parlament, a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek is komoly kockázatokat látnak benne. A nagy munkaadói érdekképviseletek és a szakszervezetek egyenesen „káoszkezdeményezésnek” nevezik a tervet, mert szerintük Svájc jólétének jelentős része olyan ágazatokon nyugszik, amelyek erősen függnek a külföldi munkaerőtől. 

Az orvosi kutatás, az építőipar, az egészségügy és a szállodaipar is ide tartozik, utóbbiban Martin von Moos, a HotellerieSuisse vezetője szerint a munkavállalók több mint fele külföldi, ezért a kvótarendszer tovább mélyítené az amúgy is krónikus munkaerőhiányt.

A gazdasági aggodalmak másik része Svájc és az Európai Unió kapcsolatát érinti, különösen az 1999-es személyek szabad mozgásáról szóló megállapodást. Az EU Svájc legfontosabb kereskedelmi partnere, tavaly a svájci export több mint fele az uniós piacra ment, értéke meghaladta a 147 milliárd svájci frankot. 

Pierre-Yves Bonvin, a Vionnazban működő Steiger textilipari gépgyártó vezetője szerint az európai piacra jutás létfontosságú, mert a vállalat teljes termelését az EU-ba exportálja. A cég negyven svájci alkalmazottjának több mint harmada külföldi állampolgár, és bár a mérnöki tervezéshez, gyártáshoz és összeszereléshez találnak szakembereket Svájcban, a gépek teszteléséhez és kalibrálásához szükséges tudást Franciaországból és Németországból kell pótolniuk.

A jobboldali SVP azzal érvel, hogy a javaslat nem zárná le teljesen az országot, hiszen évente körülbelül 40 ezer bevándorló érkezését továbbra is lehetővé tenné. 

A vállalatvezetők szerint azonban ez messze nem lenne elég, ráadásul a kvóták elosztásánál várhatóan az egészségügy és az idősellátás élvezne elsőbbséget, az ipar pedig a sor végére kerülne. A szakszervezetek azért is támadják a kezdeményezést, mert szerintük az exportőrökre nehezedő nyomás végül termelésáthelyezéshez és svájci munkahelyek elvesztéséhez vezethet – véli az Euronews

A kampány tétjét növeli, hogy bár a kezdeményezéssel szemben széles intézményi ellenállás áll, a közvélemény-kutatások szerint a vasárnapi szavazás szoros eredményt hozhat.

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Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 9 komment

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SyncBaer
•••
2026. június 09. 12:35 Szerkesztve
Az a bajuk (legfőképpen), hogy nem mernek különbséget tenni, még beszéd szinten sem a "bevándorlók" között. A bevándorló német, francia, portugál, vagy magyar dolgozni megy (sőt, dolgozik, mint a güzü), míg az afrikai, muzulmán csak learatja a szociális rendszerből adódó lehetőségeket, nem dolgozik, gyereket gyárt! Ráadásul az európaiak jelentős része idővel hazaköltözik (Svájcban nem jó nyugdíjasnak lenni!), a többi pedig párhuzamos társadalmat alakít ki.
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2
0
nempolitizalok-0
•••
2026. június 09. 12:15 Szerkesztve
imcsi73 2026. június 09. 11:57 • Szerkesztve A vállalatok érdeke az, hogy fenntartsák az alacsony béreket és ez mint ilyen csak az új alkalmazotakkal tudják megtenni, mert bért nem szívesen emelnek. ... Korlátozni kellene a bevándorlást, mert egyre nagyobb társadalmi feszültségek lesznek, ami már most is jelen van svájc társadalmában." Ebben simán van valami, mert amikor tavaly turistaként svájcban jártam, több magyarral is találkoztam. Az egyik (hétvégén) munkagödörben ásott, (röviden elbeszélgettem vele, iskolázottabb lehetett mint a svájciak többsége) másik kettő (nők) egy étteremben készültek elő a nyitásra. De szerintem ezeket svájciak nem vállalják. Mint ahogy már itt sem magyarok a bringás,motoros futárkodást, mert olyan szinten zsigerelik a melósokat a cégek.
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0
0
imcsi73
•••
2026. június 09. 11:57 Szerkesztve
A vállalatok érdeke az, hogy fenntartsák az alacsony béreket és ez mint ilyen csak az új alkalmazotakkal tudják megtenni, mert bért nem szívesen emelnek. Egy hotel esetében előfordul, hogy egy-két év elteltével lecserélik a teljes alsóbb személyzetet. Természetesen a vezetőséget nem. Így fordulhat elő az, hogy pl. egy szobalány nettó 18 Frank/órabért keres kezdőként, ami nagyon kevés a tisztességes megélhetéshez - pláne egyedül. Korlátozni kellene a bevándorlást, mert egyre nagyobb társadalmi feszültségek lesznek, ami már most is jelen van svájc társadalmában.
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2
0
nempolitizalok-0
2026. június 09. 11:16
Remélhetően okosabbak a sváciak mint a magyarok nagyobbik része.
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