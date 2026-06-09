Bizonyos szereplők mindent megtesznek, hogy a svájciak ne szavazzák meg a migráció megállítását

A svájci üzleti élet és a szakszervezetek ritkán látható egységben mozgósítanak a vasárnapi népszavazás előtt, amely a bevándorlás felső határának bevezetéséről dönthet. A kezdeményezést a jobboldali Svájci Néppárt, az SVP indította „Nem a 10 milliós Svájcra!” címmel, azzal a céllal, hogy az ország jelenleg 9,1 milliós lakossága 2050-ig ne lépje át a 10 milliót.

A párt szerint az intézkedésre az „elszabadult” bevándorlás miatt van szükség, amelyet a zsúfolt vonatoktól kezdve az emelkedő lakbéreken át a városok terjeszkedéséig számos társadalmi feszültség okaként nevez meg.

A kezdeményezés ellen ugyanakkor széles politikai és gazdasági ellenállás alakult ki, mivel a kormány, a parlament, a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek is komoly kockázatokat látnak benne. A nagy munkaadói érdekképviseletek és a szakszervezetek egyenesen „káoszkezdeményezésnek” nevezik a tervet, mert szerintük Svájc jólétének jelentős része olyan ágazatokon nyugszik, amelyek erősen függnek a külföldi munkaerőtől.