Azonnal költözzenek Magyarországra, itt van hét ok! – javasolja Németország legnépszerűbb digitális nomádja

Hosszan elemzi Magyarországot legutóbbi videójában Alexander Schreiner online vállalkozó és digitális nomád, aki népszerű YouTube-csatornáján kivándorlási célpontokat ajánl online vállalkozóként dolgozó, fiatal, vagyonos németek számára.

„Nyafoghat a Tagesschau (a német köztévé esti híradója – a szerk.) Magyarországról, amennyit csak akar, mégis egyre több németet vonz Orbán Viktor kormányfő országa” – kezdi videóját Schreiner, aki szerint ennek egyik oka az, hogy

„Magyarország a menekültek és egyebek ügyében épp azt a politikát viszi, amit számos német a hazájától várna el”.

Szerinte „Magyarországra nagyonis van értelme kivándorolni, ugyanakkor némi előkészítésre van szükség”.

A digitális nomád megjegyzi azt is, hogy „Magyarország annak ellenére, hogy az EU-hoz tartozik, nagyon, nagyon egyértelműen a wokeness irányzatával szemben foglal állást, meg az agyzsibbasztó LMBTQ-dolgokkal szemben is”, sőt: hazánk már 2015-ben, „amikor Németország azt mondta, hogy willkommen, jöjjenek mind ide”, azt mondta, hogy „barátok, kérnénk egy kerítést a határunkra, köszönjük”. Szerinte az, hogy Magyarország nem woke és nem bevándorlóország, „óriási előny számodra, ha önálló, gazdaságilag erős, független emberként mész oda”.

Hazánk előnyeként említi azt is, hogy magas a személyes szabadság foka, még a covid alatt is „viszonylag kevés állami átnevelés” zajlott.

Emellett felveti azt is, hogy Németországhoz képest Magyarországon nagyon alacsonyak az adók, a többkulcsos német adórendszerhez képest itthon a társasági adó és a személyi jövedelemadó is egy-egy, 9, illetve 15 százalékos kulccsal operál. Könnyebb vállalkozni is, három nap alatt be lehet jelenteni egy vállalkozást, amit az állam számos módon támogat is. Mindeközben 40-50 százalékkal alacsonyabbak a megélhetés költségei, mint Németországban, s Budapesten annak ellenére alacsonyak a bérleti díjak, hogy fővárosunk „a világ top 100 innovációs helyszínének egyike”.

„Erről nagyon sokan nem is tudnak, mert a Tagesschauban folyton Orbánt ütlegelik, hogy gonosz és rasszista – de Magyarország sokat tud, nagyon sokat tud” – mondja Schreiner, aki azt mondja, hogy ő kivándorlóként sokkal szívesebben menne Magyarországra, mint Svájcba.

Úgy látja ugyanakkor, hogy hazánknak vannak hátrányai is: Magyarország nagyon függ az EU-s pénzektől, ezért kérdés, mennyi ideig fenntartható a jelenlegi magyar politika, és mit csinál majd a következő miniszterelnök, ha Orbán majd nem lesz. „Az, hogy óriási nettó haszonélvezője vagy az EU-s pénzeknek, de nagyjából mindent kritizálsz, amit az EU csinál, önmagában is ellentmondás, és ebből valamikor törés lesz” – véli Alexander Schreiner.

Hátrányként említi azt, hogy a Magyarországon alkalmazottak az erősen inflatorikus forintban kapják a fizetésüket (bár szerinte ez a geoarbitrázs révén előny is lehet azok számára, akik online dolgozva euróban keresnek).

Emellett jelzi: bár ő németként azt gondolja, hogy a németnél sokkal rosszabb nem lehet egy közmédia, másoktól azt hallotta, hogy a média túl nagy része kötődik Magyarországon a kormányhoz.

A teljes, német nyelvű videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: Alexander Schreiner/YouTube