Térképen a legújabb gócpont: atomhatalmak néznek egymással farkasszemet

A kasmíri támadás megtörte a nyugalom illúzióját – olvasható a Foreign Policy külpolitikai magazin a Pakisztán és India közötti feszültségről szóló elemzésében. A cikk szerzője felidézi, hogy Kasmír India fennhatóság alatt levő része a kilencvenes években egy militáns felkelést élt át, amelyet az indiai hadsereg levert, de a felkelés lehetősége soha nem szűnt meg.

Kasmír egyes részeit három ország is magának akarja: India, Paksztán és Kína

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla: a múlt héten a kasmíri völgyben uralkodó látszólagos nyugalom megrendült, amikor fegyveresek támadtak egy többségében indiai turistákból álló csoportra Pahalgamban, 26 embert megölve és sokakat megsebesítve. Ez volt a leghalálosabb ilyen jellegű incidens Indiában a 2008-as mumbaii támadások óta. A cikk szerzője leszögezi, hogy a pahalgami támadásnak volt vallási dimenziója is: szemtanúkat idéző indiai jelentések szerint a terroristák az áldozataikat arra kérték, hogy idézzék a Koránt, mielőtt lelőtték őket.

A pahalgami támadás ismét feszültséget keltett India és Pakisztán között.

India ugyanis a pakisztáni kormányt is felelősnek tartja, és most először fontolgatja az Indus mellékfolyóiból Pakisztánba áramló víz elzárását, miután a múlt héten felfüggesztette a víz megosztásáról szóló fontos szerződést. Pakisztán, amely mezőgazdaságában a vízre szorul, kijelentette, hogy minden ilyen lépést „háborús cselekménynek” tekint – írja az FP.

Pakisztán eközben már felfüggesztette az 1972-es Simla-megállapodást Indiával, amely elutasítja az erőszak alkalmazását a régióval kapcsolatos vitában.

Mindkét ország jelentősen csökkentette diplomáciai személyzetét a másik ország fővárosában.

A Foreign Policy elemzése szerint ha Új-Delhi végrehajtja fenyegetését, és elzárja a határ menti vízellátást, az egyfajta „fokozatos nyomásgyakorlásnak” minősülne. Ezzel az intézkedéssel párhuzamosan feltételezhető, hogy India egyértelmű célokat fog kitűzni Pakisztán számára. Ha Iszlámábád nem teljesíti ezeket, India más módon is fokozhatja a nyomást, például növelheti katonai jelenlétét Pakisztán határain.

Hogy ezek a lépések Pakisztán engedelmességét eredményezik-e – feltételezve, hogy az ország részt vett a pahalgami támadás és a korábbi terrorcselekmények megszervezésében –, egyelőre nem világos – szögezi le a szerző. A múltban Iszlámábád nem tett eleget Újdelhi erőteljes rábeszélésének, hogy vessen véget a terrorizmusban való részvételének a régióban.

A cikkben arról is lehet olvasni, hogy a múlt heti támadásról is kérdések merülnek fel. India tavaly megerősítette katonai jelenlétét Kasmírban, miután a terrorcselekmények száma megnőtt a régióban. Tekintettel az indiai csapatok jelentős létszámára Kasmírban nem világos, hogy a terroristák hogyan tudták elkerülni a leleplezést. A helyi rendőrség több, az indiai fennhatóság alatt álló Kasmírból származó személyt is gyanúsított. A kasmíri politikai elit nagy része azonban egyértelműen elítélte a pahalgami támadást.

A Foreign Policy elemzője szerint a támadás merészsége arra utal, hogy az indiai titkosszolgálat nem rendelkezett információkkal egy ilyen nagyságrendű terrorcselekményről.

A szerző szerint lehetséges, hogy az indiai hatóságok, akiket a kasmíri turizmus fellendülése bizakodóvá tett, elvesztetté az éberségüket.