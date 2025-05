Beneš és nemtelen

Mintha 2025-ben felkeresne valakit a rendőrség azzal, hogy bocsánat, nyolcvan éve a nagyapja megúszta az akkori rendeletek szerint előírt deportálást a haláltáborba, de most kijavítjuk a hibát, és agyonlőjük magát – abszurd, de valami ilyesmi történik Szlovákiában, ahol ma is földeket koboznak el az 1945-ös Beneš-dekrétumokra hivatkozva.

A dokumentum ugyanis, amely a magyarokat és a németeket kollektíven háborús bűnösnek nyilvánította, megfosztva őket a vagyonuktól és az állampolgárságuktól, ma is a szlovák és a cseh jogrend része, Szlovákia parlamentje 2007-ben megerősítette érvényességét. A konfiská­ciós eljárások pedig napjainkban is folytatódnak, hol lassabb, hol gyorsabb ütemben. Most éppen rákapcsoltak: a Szlovák Földalap ugyanis a Ma7 című lapnak elismerte, ilyen ügyeken dolgozik.