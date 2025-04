Trumpot feldühítette az újságíró: „Én csak próbálom eltakarítani azt a mocskot, amit Obama és Biden rám hagyott”

Donald Trump saját közösségi oldalán, a Truth Social felületén megosztott bejegyzésében elfogultnak és tehetségtelennek nevezte a The New York Times újságíróját, aki a „kiadó elvárásait követve azt írta, hogy Ukrajnának vissza kellene kapnia területeket, köztük gondolom a Krímet is, és más nevetséges elvárásokat is megfogalmazott a béke érdekében” – írja az elnök, aki szerint akármiről is tárgyal vagy egyezik meg Ukrajna és Oroszország ügyében, az elfogult lap úgyis negatív színben fogja feltüntetni.