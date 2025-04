Ezeket az embereket nem érdekli mi van az Egyházzal vagy a katolikus hittel, csak pont addig a pontig, ameddig érdekükben áll, vagy, ha hívőként felhasználhatják ezeket a felszínes lózungokat saját, Istentől fokozatosan távolodó életük igazolására.

Egy dolgot szeretnék most mindenki figyelmébe ajánlani (a most elhunyt és a következő pápáért végzett imádság mellett).

Még ha, ne adj' Isten, egy pápa teljes badarságokat is beszélne, ugyan nem lenne következmények nélküli, de minden krízis ellenére a lényegen sokat nem változtatna. Az Egyházat nem Péter alapította, hanem Jézus Krisztus, aki rábízta azt Péterre és utódaira. A római pápát tehát úgy kezelni mint pl. egy amerikai elnököt teljes tévút és az Egyház (nem egyszer sajnos szándékos) félreértése / meg nem érteni akarása. Pontosan úgy egyébként, ahogy az egyház »konzervatív« vagy »liberális« köreiről való elmélkedés is önmagában egy hamis dichotómia.

A pápa, ahogy gyönyörű, még a rómaiaktól »örökölt« ősi titulusa is mutatja: pontifex, azaz hídépítő. Isten legfőbb diplomatája. Hatalmas felelősséggel, de azzal a könnyebbséggel, hogy a politikusokkal ellentétben nagyon is világos és változatlan az őt a világba delegáló Isten »agendája«. Tehát a hangsúlyokkal lehet és kell is okosan játszani annak érdekében, hogy minél többen hazatérhessenek Istenhez, de az üzenet és a fő »keretek« nem változnak. Nem...abban a témában sem, amelyre az éppen aktuális oldal újságírója épp azt szeretné gondolni, hogy igen. Az a híd elsősorban az Ég felé épül s az emberek között építettek is arra hivatottak, hogy rácsatlakozzanak az égire, nem pedig emberi függőhidak barkácsolása a cél az égi híd kárára (ezeket általában a földi utópiákat hirdetők szeretik építgetni és az égihez hasonló erővel bíróként marketingelik őket – aztán leszakadnak).

A következő pápa ugyanúgy a Szentlélek közreműködése által megválasztott vezető lesz, ahogyan Ferenc is volt. Minden sajátosságával, és igen, akár hibáival is együtt. Katolikusként ilyenkor marad a reményteli ima a következő konklávéért és a tudatos ellenállás azoknak a korszellem által vetett hullámoknak, amelyek, mind már oly sokszor a történelem során, most is próbálják belerángatni az Egyházat és a pápát a saját viharaikba. Csakhogy a Péter név nem véletlen jelent kősziklát és nem mondjuk szörfdeszkát.

Isten nyugosztalja a pápát, éljen az Egyház!”

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci