Valami baj van az X-szel: világszerte haldoklik Elon Musk közösségi oldala

Hétfő délelőtt óta akadozik az X.com (korábban Twitter.com) oldala. Az internetes oldalak működését figyelő oldalak – az IsItDownRightNow, a Down for Everyone or Just Me és a Downdetector – és a nemzetközi híroldalak egyöntetűen azt jelezték, hogy az oldal nem üzemel megfelelően.

Saját tapasztalataink alapján a probléma nem folyamatos, és időközönként helyreáll az oldal működése, de az idő nagyobb részében vagy nem lehet használni az X felületét (a keresője nem hoz be találatot, nem lehet beágyazni posztokat stb.), vagy eleve be sem tölt az oldal.