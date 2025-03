Új időszámítás kezdődik a Coca-Colánál – példamutató a vállalat lépése

A The Coca-Cola Company bejelentette, hogy mostantól minden 20 unciás palackját – beleértve a Coca-Cola, a Diet Coke és a Coke Zero termékeket – újrahasznosított műanyagból készíti – számolt be a The Mirror. Ezzel az első szénsavas üdítőital-márkává vált az Egyesült Államokban, amely megteszi ezt a lépést. Az intézkedés várhatóan körülbelül 80 millió fontnyi (kb. 36 ezer tonna) új műanyag felhasználását spórolja meg, ami nagyjából 2 milliárd palacknak felel meg. A Coca-Cola weboldalán így nyilatkozott a kezdeményezésről:

„Vállalatunk különböző csomagolási formátumokban kínál italokat – üveg- és műanyagpalackokban, alumíniumdobozokban és újratölthető csomagolásban. Minden opció hozzájárulhat a csomagolási hulladék és a kibocsátás csökkentéséhez. Arra összpontosítunk, hogy több újrahasznosított anyagot használjunk elsődleges csomagolásunkban, és támogassuk a hulladékgyűjtési arány növelését – mindkettőhöz megfelelő szabályozásra és a gyűjtési infrastruktúra fejlesztésére van szükség.”

Mindezek ellenére a műanyagot általában csak egy-két alkalommal lehet újrahasznosítani, mielőtt túl gyengévé válna, míg az üvegpalackok és az alumíniumdobozok lényegesen környezetbarátabbak az újrahasznosított műanyag palackoknál. A vállalat korábban már visszalépett fenntarthatósági céljaitól. 2024 végén a Coca-Cola megváltoztatta „önkéntes környezetvédelmi célkitűzéseit”.

Az új célkitűzés szerint 2035-re a csomagolások 35–40%-ának kell újrahasznosított anyagból készülnie, míg a korábbi cél 2030-ra 50% volt.

A Coca-Cola először 2021-ben vezette be az új 20 unciás palackokat, először Kaliforniában, New Yorkban és Texasban. A vállalat vízmárkája, a Dasani, 2022 óta kizárólag 100%-ban újrahasznosított palackokat használ a 20 unciás, 1 literes és 1,5 literes kiszerelések esetében. A cég hangsúlyozza az újrahasznosítás fontosságát.

„Ha megfelelően újrahasznosítjuk a palackokat és dobozokat, elősegíthetjük a körforgásos gazdaság fenntartását, amely lehetővé teszi számunkra, hogy több újrahasznosított anyagot szerezzünk be a jövőbeni csomagolásokhoz.”