Bréking: görög antifasiszták támadták meg az athéni magyar nagykövet autóját!

"Bekennerschreiben zum Angriff auf das Auto des Ungarischen Botschafters in Athen



Unsere Hämmer, die die Scheiben des Botschaftsfahrzeugs einschlugen, senden eine Botschaft der Solidarität an Maja T. und an alle verfolgten Antifaschist*innen."https://t.co/FaBxxjVG30#FreeMaja