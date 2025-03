„Az év elején felháborodott beszámolók ezrei tudatták a globális közvéleménnyel, hogy fölmondott a multi-multimilliárdos Jeff Bezos tulajdonolta Washington Post karikaturistája, miután a lap nem közölte egy rajzát. A képen amerikai mágnások (Bezos, Zuckerberg, az Open AI-vezér Sam Altman, a gyógyászati kutató és befektető Patrick Soon-Shiong) dollárfelajánlásaikkal vonulnak egy Trump-bálvány elé, amely előtt éppen Miki egér hajbókol. Az eset egyik előzménye, hogy Bezos a tavalyi kampányban megakadályozta, hogy a szerkesztőség az elmúlt negyven évhez hasonlóan endorsmentcikkben álljon ki az egyik elnökjelölt mögött, és ezt javasolva olvasóinak is; az ügy következménye pedig, hogy azóta a véleményrovat vezetője is távozott.

A szólás- és sajtószabadság, valamint a művészeti autonómia roppant fontos (Miki egér méltóságáról nem is beszélve), a fölháborodásban mégis van valami mélyen álságos. Azt a látszatot kelti, hogy pusztán a civil kurázsitól hajtott média bátran száll szembe a hatalommal, amely mögé a tőke szervilis módon sorol be. Pedig a visszautasítás pillanatában Trump még be sem volt iktatva, a választáson pedig kétséget kizáróan az establishment jelöltjét győzte le, akit gond nélkül szolgált ki az üzleti és kulturális elit. A Washington Post pedig érdekes módon minden egyes alkalommal a demokrata aspiráns mellett tört lándzsát.”