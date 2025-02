„Földindulás

Nehéz manapság a közvéleménykutatásoknak hinni. Nem azért, mert a készítőik mind csalnak, hanem mert egyre kevésbé képesek megmérni a valóságot. Szóval ha egy újabb mérés napvilágot lát, érdemes ezzel kezdeni: ha ez igaz…

Szóval, ha ez igaz, ha az Egyesült Államokban és világszerte közvélemény-kutatásokat végző washingtoni Democracy Institute németországi közvéleménykutatásának alább látható eredményei helytállóak, akkor 19 nap múlva politikai földindulás lesz Németországban. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a CDU/CSU támogatottsága tavaly november óta egyenletesen csökken, az AfD-é ugyanannyi ideje egyenletesen nő.

A mérést közreadó The Independent szerint egyértelmű a Musk-hatás, az a fejlemény, hogy az amerikai milliárdos személyes megjelenésével kiállt az AfD mellett. És lehet, hogy még előttünk van a Kickl-hatás is – ha Ausztria szabadságpárti kancellárt választ, az akár az első helyre is emelheti az AfD-t.

Ráadásul ma még kiszámíthatatlan, hogy Mertz kényszer szülte, de merész lépése, amellyel de facto kiengedte az AfD-t a karanténból, vajon előnyére vagy hátrányára válik-e a CDU/CSU-nak, de hogy az AfD profitál belőle, az bizonyos.

Közben Párizsban az egyik kormány bukik a másik után, Pozsonyban és Belgrádban pedig az utcán feszül a szlovák és a szerb kormánynak a liberális baloldal. A történelem csókoltatja Fukujamát.”