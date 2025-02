Nem kell Orbán segítsége, megbeszélem én Trumppal – ezt kommunikálta Zelenszkij, majd koppant

Mindemellett pikáns visszaidézni Zelenszkij korábbi támadásait a magyar kormányfő békekötési javaslataira – lássuk is ezeket!

„Orbán nem közvetíthet!”

A békemisszió megindítását követően, tavaly július 8-án Donald Tusk lengyel kormányfővel állt ki közös sajtótájékoztatóra Zelenszkij, aki közölte:

„Azt üzenem Orbán Viktornak, hogy nincs joga bármit is tenni Ukrajna, vagy Európa nevében anélkül, hogy konzultálna az érintettekkel”;

arra a kérdésre pedig, hogy Orbán közvetíthet-e Oroszország és Ukrajna között, határozott nemmel válaszolt, kijelentve, hogy kizárólag erős szövetségesek lehetnek közvetítők. Azt is kiemelte, Orbánnak „nincs képessége” közvetítőnek lenni. „Vagy van egy erős hadsereged, amitől Putyin fél, ami erősebb, mint az orosz hadsereg. Sok ilyen ország van? Nem. Az USA ilyen, Kína is és az EU is. Nem csak egy ország, hanem az egész EU. Ez lehet egy közvetítő misszió.”

S ugyanezt mondta el pár nappal később a Jens Soltenberg NATO-exfőtitkárral közös eseményen: „Nem minden vezető tud tárgyalni. Ehhez erő kell”.

Külön izgalmas kiemelni az EU emlegetését: azét az Európai Unióét, amely meghívást sem kapott a békéről ténylegesen tárgyalók asztalához.