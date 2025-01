Bár – állítja az írás – az MCC Brüsszelt közvetlenül nem vádolja senki hasonló „félretájékoztatás” terjesztésével, a szervezet kritikusai mégis azt hangoztatják, hogy az MCC-hálózat Orbán Viktor eszméinek terjesztését segíti azért, hogy „legitimálja és megszilárdítsa a kemény jobboldali gondolkodást”.

Az MCC és támogatói azonban kitartanak amellett, hogy ez a szabad véleménynyilvánítás és a tudományos diskurzus nélkülözhetetlen platformja, egészséges ellensúlyt képezve az EU és az Egyesült Királyság cancel culture-re épülő felfogásával szemben.

Ennek megfelelően az MCC Brüsszel olyan témákkal is foglalkozik, mint a migráció – egy jelentésükben a növekvő bűnözéssel párhuzamba állították mindezt – és az Európai Bizottsággal, valamint „a nemzetek érdekeit nemzetekfelettiségre cserélő” Ursula von der Leyennel szembeni kritikák. Más jelentések a mezőgazdasággal foglalkoztak, olyan partvonalra küldött szervezeteket is bemutatva, mint a brit No Farmers, No Food,

Az MCC Brüsszel Skóciához kötődő személyiségei közül szintén bemutat az írás néhányat, így mások mellett Ashley Frawley-t és Carlton Bricket, utóbbinak külön megemlítve a Hogyan vette át az LMBT-lobbi a hatalmat az EU felett? című tanulmányát.

Carlton Brick, aki a University of the West of Scotland szociológiatanáraként kritikusan nyilatkozott a skót kormány az irányú útmutatásairól, hogy a fiatalok a családdal való konzultáció nélkül megváltoztathassák a nemi identitásukat az iskolában, a The Ferretnek elmondta,

MCC-s munkája egyensúlyt kínál „az úgynevezett nemekért kiálló csoportok képmutatásával szemben”, amelyek szerinte világszerte a szólásszabadságot fenyegetik.

„Az olyan szervezetek, mint az MCC Brüsszel, nagyon is szükséges védőbástyát jelentenek az EU-n belüli és kívüli akadémiai intézményeket elárasztó cancel culture-rel szemben, ezért támogatom a szervezet nyílt és ideológiamentes, tényeken alapuló kutatás iránti elkötelezettségét” – tette hozzá.