„Évről évre nemcsak itthon, hanem külföldön is előszeretettel diskurálnak különböző ellenzéki politikusok és megmondóemberek arról, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarország minden »látszatcselekvése« ellenére valójában súlytalan szereplője a nemzetközi politikának, ami főként a kormány politikai elszigeteltségéből, illetve az ország kis méretéből és geo­politikai kompromisszumaiból adódik. Azonban ez a baloldal által tendenciózusan alkalmazott érvkészlet az elmúlt évtizedben jelentős csorbát szenvedett, hiszen a valóság immár a sokadik alkalommal cáfol rá a hazánkat méltánytalan módon kritizálókra.

Ugyanis azoknak, akik az elmúlt évtizedben a szokásosnál alaposabban követték nyomon Magyarország nemzetközi térben látott cselekvőképességét, mostanra már egy igencsak terjedelmes, szembesítésre alkalmas lista áll a rendelkezésére. Ez pedig – a teljesség igénye nélkül – a bevándorlás ellenzésétől és a következetes határvédelemtől kezdve a pandémia idején a keleti vakcinastratégia hatékonyságának elismerésén át egészen a békepolitika igenléséig terjed.

Ráadásul ez a politikai értelemben egyáltalán nem kis teljesítményről árulkodó lista néhány nappal ezelőtt tovább bővült. Hiszen ami az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) ez évi költségvetését illeti, mindenféle túlzás nélkül kijelenthető, hogy ebben a kérdésben is magyar győzelem született: hazánk lobbierejének köszönhetően a közgyűlés hosszú évek óta most először ismerte be, hogy a szervezeten belül rendszeres finanszírozást igényel a terrorellenes tevékenységre fordított munka. Hogy e döntés kikényszerítésében Magyarországnak valójában mekkora szerepe is volt, hűen érzékeltetik Szijjártó külügyminiszter szavai, miszerint

»Magyarország következetesen, hosszú évek óta képviseli, hogy jelentősen erősíteni kell az ENSZ terrorellenes erőfeszítéseit és csökkenteni kell a globális terrorveszélyt, ezért tettünk az elmúlt években rendre olyan kezdeményezéseket, amelyek az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalának finanszírozását szorgalmazzák«.