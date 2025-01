Komoly ígéretet tett a román miniszterelnök: a karjára tetováltatta, hogy nem emelik az áfát (VIDEÓ)

Romániában befagyasztották a közalkalmazotti béreket, a nyugdíjakat és a családi pótlékot, eltöröltek több adókedvezményt, megemelték az osztalékadót és – a jövedéki adó emelkedése miatt – drágulnak az üzemanyagok is január elsejétől, de Marcel Ciolacu miniszterelnök immár a karjára tetovált üzenetben is megerősítette, hogy az áfát nem emelik.

Ciolacu a TikTokon szilveszter este közzétett rövid videóban mutatta meg a bal karjára tetovált feliratot, miszerint „az áfa nem emelkedik!”.

A képaláírás szerint a szociáldemokrata politikus azt akarta bebizonyítani: nem a levegőbe beszélt, amikor a választási kampányban azzal próbálta leszerelni az örökösen a várható adóemelésekről és megszorításokról érdeklődő újságírókat, hogy a karjára tetoválja a választ.

A G4Media.ro hírportál felidézte, hogy a miniszterelnök október 28-i kijelentése során nemcsak a 19 százalékos általános forgalmi adó megtartását ígérte, hanem azt is leszögezte, hogy nem tervezik 10-ről 16 százalékra emelni a jövedelemadót, mivel az Európai Unióban szerinte így is Romániában a legmagasabbak a munkavállalók (járulékokra is kiterjedő) adóterhei az alacsony jövedelműek esetében.

A lap szerint ugyanakkor a kormányfő nem említette, hogy más adónemeknél emelést terveznek.

A romániai lakosokat és cégeket érintő, január elsejétől emelkedő kiadásokról az Agerpres hírügynökség közölt szerdán összefoglalót.

Egyebek mellett 25 százalékkal emelkedik az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó: az ólommentes benzinnél 1000 literenként 2528 lejre (1 lej = 82,42 forint), a gázolajnál pedig 2317 lejre. A sör és a habzóborok jövedéki adója 4 százalékkal emelkedik.

Az új évben az eddig 8 százalékról 10 százalékra emelkedik Romániában az osztalékadó. A jelenlegi 500 ezer euróról 250 ezer euróra csökken az a bevételhatár, ameddig egy cég „mikrovállalkozásnak” minősül, ami egyszerűsített adózásra jogosítja. Az IT-szektorban, az építőiparban, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban megszűnnek az alkalmazottak adókedvezményei.

Január elsejétől ismét bevezetik Romániában az ipari létesítmények után fizetendő 1 százalékos „oszlopadót”.

Az egyetemi hallgatók az idei évtől kezdődően már nem bármilyen vonaton, illetve tömegközlekedési eszközön, hanem csak az állandó lakhelyük szerinti településen és egyetemi városukban – illetve a két település között – utazhatnak 90 százalékos kedvezménnyel.