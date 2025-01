Kisegítette Magyarországot a veszedelemből Elon Musk: a balliberálisok köpni-nyelni nem tudtak

László András fideszes EP-képviselő beszámolt róla a Facebook-oldalán, hogy személyesen Elon Musk osztotta meg az egyik bejegyzését a 200 millió követőjének.

„A külföldi beavatkozások körüli feszültség egyre hevesebbé vált az elmúlt hetekben. Különösen azért, mert a globalista balliberális oldal egyre gyengébben muzsikál a választásokon. És ettől végtelenül frusztráltak. A migrációs politikájuk, a háborús politikájuk, a gender ideológia terjesztése, a zöld politikájuk nem csak kudarc, hanem óriási károkat okozott Amerikának is és Európának is!

Természetes, hogy az embereknek elegük lett és mást akarnak. Változást akarnak”

– írta László András.

A liberális sajtó aknamunkája

„Hogy ez ne történhessen meg, minden eszközt bevetnek. A jobboldali vélemények cenzúrázásától eddig sem riadtak vissza. Ezt teszi a balliberális sajtó évtizedek óta.

Amióta pedig tömegeket lehet elérni a közösségi médiában, a baloldal cenzúrára kényszerítette a közösségi média platformokat is.

Az EU is! És amikor ez sem működik, akkor önkényesen megkérdőjelezik a választások végeredményét is. Most épp Thierry Berton volt uniós biztos vallotta be, hogy EU-s nyomásra törölték a romániai elnökválasztást az első kör után. És azt is elmondta, hogy ugyanezt a mintát kellene követni Németországban.

Mi persze tudjuk milyen az, amikor a demokratikus szabályokat felrúgva kitömik a baloldalt dollármilliókkal, pártostul, médiástul, álcivil szervezetestül.

És válaszul az EU beperelte Magyarországot, mert meg akarjuk védeni hazánkat a külföldi beavatkozásoktól”

– szögezte le a fideszes EP-képviselő.

Elon Musk szerepe

„Ezt ismét felidéztem egy X bejegyzésemben. Elon Musk megosztásának köszönhetően egy órán belül több mint másfél millió ember olvashatott a Brüsszelből, és az amerikai baloldaltól Magyarországra nehezedő nyomásról.

Szuverenitásunk megvédése közös érdek, nemzeti érdek! A nyilvánosság az egyik legnagyobb fegyverünk! Hajrá, Magyarország!”

– vonta le a fontos következtetést László András.

