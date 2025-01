Bonyolult, de eléggé arányos: így választ Németország

Németországban is 5 százalékos küszöb van a bejutásra, de ez alól is van kivétel: amennyiben egy párt nem éri el listán az 5 százalékot, ámde legalább három választókörzetben nyerni tudnak a jelöltjei, akkor mégis bejutnak pártlistás eredményeikkel is a Bundestagba.

Ugyan a német választási rendszerben a többségi elem is jelen van az egyéni választókörzetekkel,

a pártlistás rendszer viszont ennek hatásait gyakorlatilag teljesen kiegyenlíti, semlegesíti.

A Bundestag teljes létszámát ugyanis kizárólag a pártlistás eredmények határozzák meg. Mint Bauer Bence írja erről szóló korábbi tanulmányában:

„Gyakorlatilag az történik, hogy minden egyes tartományban megállapítják a pártlistás eredményt, ebből kivonják az egyénileg abban a tartományban az adott párt által már megnyert mandátumokat, s a fennmaradó szám jelöli a listáról kiosztható mandátumok számát. Ha viszont nincsen fennmaradó, akkor egy újabb problémakör tárul elénk. A jelenséget túllógó mandátumnak (Überhangmandat) hívják, s a német választási rendszer talán legbonyolultabb eleme.”

Ha tehát egy német párt a listás szavazatok mondjuk 45 százalékát nyeri el, akkor a parlamenti mandátumok ekkora százalékát fogja kapni. Ha ez a párt elnyer mondjuk 200 egyéni körzetet, akkor a nyertesekből töltenek fel számára 200 parlamenti helyet, és a 45 százaléknyi eredmény maradék helyeit kapják meg a listájukon szereplő politikusok.

Ha viszont több körzetet nyer el, mint amennyi képviselői hely a listás eredményei alapján járna, akkor ezeket is meg kell kapnia, és ezek a túllógó mandátumok, és ezért kezdhet egyre népesebbé válni a parlament. Az pedig még tovább szaporítja a létszámot, hogy a túllógó mandátumokat is kompenzálni kell további listás helyekkel.

A korábbi, kiegyenlítettebb német politikában nem fordultak elő extrémebb választási eredmények, ezért eléggé arányos és kiegyenlített erőviszonyok jöttek létre a szövetségi parlamentben. A mostani, immár sokpárti erőtérben tartott választásokon viszont már speciálisabb helyzetek alakulnak ki – aminek nyomán a kiegyenlítődések érdekében most már majdnem másfél száz plusz képviselői helyet osztottak ki a pártok között, amivel egyre nagyobbra hízik a Bundestag létszáma. A szabályozás alapján ugyanis, mint fentebb szerepel, minden „túllógó mandátumot” kompenzálni kell:

addig kell további képviselői helyeket hozzáadni a listás helyekhez, amíg helyreáll a teljes arányosság.

Mindezek alapján a német választási rendszer eredményei a gyakorlatban meglehetősen pontosan tükrözik az általános választói hangulatot, a pártok valós erőviszonyait. A győztesek „nem nyerik túl” magukat, mint például a brit, angolszász rendszerben; ugyanakkor egy-egy regionálisan erős párt be tud jutni még az országos küszöb alatti eredménnyel is, ha néhány körzetben nyer, s akkor listás mandátumokat is szerez.