Súlyos vád: orosz tankhajók vágták el a tenger alatti kábeleket a finn hatóságok szerint

A The Kyiv Independent azt írja, Moszkva árnyékflottájának egy része, az Eagle S tankhajó horgonya akadta be a kábelbe, a hatóságok továbbra is fenntartják, hogy esetleg szabotázs lehetett. A hajót feltartóztatják finn felségvizeken, a legénység tagjait kihallgatják.

Nyitóképünk illusztráció: Az Rukiga FM Facebook-oldala