„Elment a józan eszük?” – keményen kiosztotta a háborúpárti vezetőket az osztrák politikus (VIDEÓ)

„S ahelyett, hogy visszafogottságra szólítanák fel, Önök ráteszek még egy lapáttal, és engedélyezni akarják még az európai nagy hatótávolságú rakétákat is” – hangsúlyozta Steger, utalva arra, hogy a tagországok zöme még mindig támogatni akarja minden erővel Ukrajnát. Ezután arra is rámutatott, hogy ez a követelés „a csúcsról jön, Von der Leyen asszonytól, Josep Borelltől, Manfred Webertől, egészen az Európai Parlament elnökéig, és most már a német Taurus rakétákat is engedélyezni akarják” – sorolta a képviselő.