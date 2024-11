Amerikai választás: lett-e októberi meglepetés?

A demokrata bomba tehát nem robbant, ám megérkezett minden idők egyik legnagyobb valódi októberi meglepetése: alig több mint tíz nap eltéréssel

két hurrikán is lecsapott az Egyesült Államokra.

A Helene szeptember 26-án érte el az USA délkeleti államait, és önmagában is akkora pusztítást hozott, mellyel kiérdemelte volna az „októberi meglepetés” címet. Ám október 7-én megérkezett a Milton nevet viselő trópusi vihar is, mely semmivel sem volt gyengébb elődjénél, sőt! Ráadásul a Helene által már komolyan próbára tett Florida állam egészét érintette, és a többszázezres lakosságú nagyváros, Tampa Bay közvetlen közelében ért partot.

A hasonló természeti csapásoknak egyértelműen van politikai vetülete, és kampányidőszakban ez hatványozottan igaz. A katasztrófák rendszerint a hatalmon lévő vezetőket segítik (rally 'round the flag effect). A polgárok az új nehézségek közepette a már megismert politikusoktól várják a biztonság megőrzését vagy helyreállítását. Azonban egy (vagy akár két) hurrikán nem egy előreláthatatlan csapás, amire lehetetlen felkészülni – pláne nem a hurrikánszezon kellős közepén, olyan államokban, melyek rendszeresen elszenvedik a hasonló viharokat. Amikor október első heteiben elkezdtek szivárogni az egyre rémisztőbb hírek a hurrikán sújtotta államokból, amelyek szerint a szövetségi katasztrófavédelem (FEMA) képtelen volt megfelelő hatékonysággal segíteni a bajbajutottakon, Harris kampánycsapata komoly pánikba esett. Ezután Biden belbiztonsági minisztere, Alejandro Majorkas tovább tetézte a bajt, amikor bejelentette, hogy kiürült a FEMA költségvetésének azon fejezete, mely a hurrikánvédekezésre előirányzott költségeket tartalmazta. Kamala Harris kapkodó kommunikációba kezdett, és igyekezett saját magát a Milton hurrikán elleni védekezés központjába állítani. Rövidesen súlyos szóváltásba keveredett Florida igen népszerű republikánus kormányzójával, Ron DeSantis-szal, aki nyilvánosan rápirított, felszólítva, hogy engedje dolgozni azokat, akik – vele ellentétben – értenek is a katasztrófa kezeléséhez. Végül a Helene több mint kétszáz ember halálát okozta, míg a Milton a vártnál kegyesebb volt, de így is több, mint húsz amerikai életét oltotta ki.

Az utolsó októberi meglepetés idén Kamala Harris plágiumbotránya volt.

A plágiumvád mögött egy osztrák szaktekintély, Stefan Weber áll, ám okkal gyanakodhatunk arra, hogy a republikánusok által menedzselt, bekészített üggyel van dolgunk. Weber majd’ két évtizede szenvedélyes „plágiumvadász”, és több befolyásos személyt leplezett le, köztük a német külügyminisztert, Annalena Baerbockot is. Minden bizonnyal most is arról volt szó, hogy meg kívánt leckéztetni egy nagy hatalommal bíró személyt. Az ő érdeke is az volt, hogy az elemzése profi tálalásban robbanjon be a köztudatba. Ebben a híres konzervatív aktivista, Christopher F. Rufo segítette, akiről tudjuk, hogy Donald Trump elkötelezett támogatója.