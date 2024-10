A nyitóképen: Kamala Harris. Fotó: ALEX EDELMAN / AFP

„Több, mint 10 millió illegális bevándorló lépett be a déli határon az Egyesült Államokba Joe Biden elnöksége alatt. Sokak szerint még ez a becslés is nagyon óvatos, és akár 20 millió körül is lehet a tényleges szám. Kamala Harris alelnököt »határcárnak« (border czar) nevezte ki rögtön a beiktatását követően, 2021 elején Biden; azaz teljes felhatalmazást adott neki az ügyben.

Harris hosszú ideig nem ment el személyesen a helyszínre, míg végül június 25-én, Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszterrel együtt, 20 percre, egy fotó erejéig mégiscsak ellátogatott a legjobban sújtott városba, El Paso-ba. Majd pedig szó szerint így nyilatkozott: »the border is secure«. Azaz, a határ biztosítva van, a helyzet rendben. Csak két dolgot tagad ma Harris, és vele együtt a Demokraták: egyrészt hogy »határcárnak« nevezték volna, másrészt, hogy biztosítva lenne a határ. (...)

És nem csak embereket sikerült importálni a határon keresztül, hanem óriási mennyiségű kábítószert is. A mexikói drogkartellek óriási gazdasági boom-ot tudhatnak magukénak az elmúlt években az új drognak, a fentanilnak köszönhetően. Amelytől a szerhasználók nagyon rövid időn belül konkrétan zombivá válnak. Öntudatlan, magatehetetlen élőhalottá, akik sátrakban laknak az autópályák mellett, és simán a járdára szarnak, amikor épp rájuk jön. Nem csak Kaliforniában, ahol a jelenség már olyan méreteket öltött, hogy az szintén átütötte a sajtó ingerküszöbét, de szép csendben épp az olyan államokban is, mint Ohio vagy Pennsylvania.

Kiváló elméleti recept, nem? Vedd el az emberek munkáját, hozz be olcsó bevándorlókat a helyükre, tedd őket drogfüggővé (ami után gyors, természetes következményként jön a következő stádium: tedd őket halottá), így akár a lakosságot is le tudod rövid időn belül cserélni. És aki fel mer szólalni ez ellen, ezt nevezd összeesküvés-elmélet hívőnek és rasszistának. Ja, hogy pontosan ezt teszi a gyakorlatban is a baloldal. (És nem csak Amerikában.)